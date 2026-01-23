À LA UNE DU 24 JAN 2026
[00:00]OM : à la découverte d’Eva Strijers, sublime petite amie de Quinten Timber
[23:00]OM : De Zerbi répond à ses détracteurs et s’en prend aux médias pour Pavard
[22:40]LOSC : Rothen accable Genesio, les Dogues s’étranglent !
[22:20]RC Lens Mercato : Guilavogui, par ici la sortie !
[21:51]PSG : Barcola délivre Paris à Auxerre, la pression sera sur le RC Lens à Marseille !
[21:40]Stade Rennais Mercato : Seko Fofana sur la grille de départ, Szymanski OK pour Lorient !
[21:20]OM Mercato : une 3e arrivée officialisée !
[21:00]RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Sinayoko (AJ Auxerre) !
[20:30]Real Madrid : Brahim Diaz réconforté… avant de retrouver son pire cauchemar !
[20:00]FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : Rothen accable Genesio, les Dogues s’étranglent !

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 22:40
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Alors que Jérôme Rothen accable Bruno Genesio, le LOSC dément que l’ancien lyonnais a proposé sa démission.

Selon RMC, Bruno Genesio a demandé à quitter son poste d’entraîneur du LOSC jeudi soir après la défaite des Dogues face au Celta Vigo (1-2) en Ligue Europa. L’ancien lyonnais n’a pas apprécié la nouvelle défaite de ses troupes et il aurait posé sa démission, Bruno Genesio, aussitôt rejetée par le président Olivier Létang. « Le coach lillois a sans doute conscience qu’il n’arrive plus à faire progresser son effectif. Son message ne semble plus passer auprès de son groupe », croit savoir RMC.

Rothen agacé par le discours de Genesio

« Son discours est indéfendable. Après les matches, il n’a que des plaintes. S’il en a ras le bol, il n’a qu’à déchirer son contrat ! », a quant à lui glissé Jérôme Rothen. L’ancien parisien fait référence à ce qu’a dit le coach du LOSC hier : « Quatre matchs, quatre matchs pareils. C’est inexplicable pour moi. Soit on ne se prépare pas bien, et encore une fois c’est ma faute, soit on pense qu’on joue à un tournoi de sixte. Et si on pense ça c’est aussi ma responsabilité donc il faut arrêter de tirer des enseignements, il faut assumer les choses. Quand ça se reproduit, ce n’est pas le hasard. Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est à la limite du scandaleux »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Du côté du LOSC, un communiqué a été publié pour démentir ces informations. « Le club et son entraîneur s’associent pour démentir les supposées informations diffusées dans la presse ce jour. Toutes les composantes du LOSC sont concentrées sur les échéances futures, à commencer par la réception du RC de Strasbourg Alsace, ce dimanche 25 janvier 2026. »

LOSCOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OL