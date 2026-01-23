LOSC : Rothen accable Genesio, les Dogues s’étranglent !

Alors que Jérôme Rothen accable Bruno Genesio, le LOSC dément que l’ancien lyonnais a proposé sa démission.

Selon RMC, Bruno Genesio a demandé à quitter son poste d’entraîneur du LOSC jeudi soir après la défaite des Dogues face au Celta Vigo (1-2) en Ligue Europa. L’ancien lyonnais n’a pas apprécié la nouvelle défaite de ses troupes et il aurait posé sa démission, Bruno Genesio, aussitôt rejetée par le président Olivier Létang. « Le coach lillois a sans doute conscience qu’il n’arrive plus à faire progresser son effectif. Son message ne semble plus passer auprès de son groupe », croit savoir RMC.

Rothen agacé par le discours de Genesio

« Son discours est indéfendable. Après les matches, il n’a que des plaintes. S’il en a ras le bol, il n’a qu’à déchirer son contrat ! », a quant à lui glissé Jérôme Rothen. L’ancien parisien fait référence à ce qu’a dit le coach du LOSC hier : « Quatre matchs, quatre matchs pareils. C’est inexplicable pour moi. Soit on ne se prépare pas bien, et encore une fois c’est ma faute, soit on pense qu’on joue à un tournoi de sixte. Et si on pense ça c’est aussi ma responsabilité donc il faut arrêter de tirer des enseignements, il faut assumer les choses. Quand ça se reproduit, ce n’est pas le hasard. Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est à la limite du scandaleux »

Du côté du LOSC, un communiqué a été publié pour démentir ces informations. « Le club et son entraîneur s’associent pour démentir les supposées informations diffusées dans la presse ce jour. Toutes les composantes du LOSC sont concentrées sur les échéances futures, à commencer par la réception du RC de Strasbourg Alsace, ce dimanche 25 janvier 2026. »