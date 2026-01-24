OM – RC Lens : la pluie s’abat sur Marseille, un report du match à craindre ?

La pluie s’est abattue sur Marseille, au point de craindre un possible report pour le choc entre l’OM et le RC Lens.

À quelques heures du coup d’envoi du choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, prévu ce soir à 21h05 au Vélodrome, la cité phocéenne est frappée par une averse intense. Des images circulant sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo partagée par @ActuOlympien, montrent des infiltrations d’eau importantes à l’intérieur du stade, avec des flaques se formant aux abords de la pelouse.

Le terrain, pour l’instant préservé, pourrait rapidement devenir impraticable si les précipitations persistent. Selon les prévisions météo, des pluies orageuses sont attendues tout au long de l’après-midi, avec des risques de d’averses localisées jusqu’en soirée. Dans le Var, la rencontre de rugby entre Toulon et Montpellier, prévue ce samedi à 16h35 au stade Mayol, a été reportée à dimanche 15h30.

Une perturbation classique… pour l’instant

Des experts comme Paul Marquis de @La_Meteo_du_13 affirment qu’il s’agit d’une perturbation classique sans alerte majeure pour l’instant, mais les supporters se souviennent des reports passés, comme celui du Classico OM-PSG en raison d’inondations massives. Le RC Lens avait vu son match reporté à Sochaux en Coupe de France le 11 janvier dernier.

La Ligue de Football Professionnel n’a pas encore communiqué sur un éventuel report, mais avec des probabilités de pluie à plus de 60% en début d’après-midi, l’inquiétude monte. Les Phocéens, en quête de points précieux, pourraient voir leur match repoussé, au grand dam des 67 000 spectateurs attendus. Mais aussi des supporters lensois présents en parcage, qui espèrent que leur équipe reprendra la première place de Ligue 1. Affaire à suivre de près sous les nuages marseillais.