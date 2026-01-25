ASSE : proche de Galtier, Mourinho et Luis Campos… qui est João Sacramento, pressenti pour remplacer Horneland

Joao Sacramento serait en bonne place sur la liste de Kilmer Sports pour remplacer Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE. Présentation…

Eirik Horneland est plus menacé que jamais après la nouvelle défaite de l’ASSE hier soir sur le terrain du Stade de Reims (0-1). Et une piste semble se préciser pour le remplacer. Selon Sacha Tavolieri, elle mène à Joao Sacramento. « Libre depuis son départ du LASK Linz, le Portugais (ex-adjoint de Mourinho à THFC & de Galtier au PSG) est un des noms sur la liste pour remplacer Eirik Horneland », révèle le journaliste belge.

Sacramento est passé par Monaco, le LOSC, Tottenham, la Roma et le PSG

Joao Sacramento, qui fêtera ses 37 ans le 31 janvier, est surtout connu pour ses rôles d’adjoint. Né à Barcelos (Portugal), il a suivi une formation universitaire en coaching et performance au Royaume-Uni (University of Glamorgan, aujourd’hui University of South Wales), et parle donc parfaitement anglais, critère important aux yeux de KSV. Après ses études, Sacramento a d’abord intégré le monde du football en étant analyste pour la Fédération galloise de football et Cardiff City. Il est ensuite passé par la Ligue 1, à Monaco et Lille.

Sacramento sort d’une première expérience ratée en tant que numéro 1, en Autriche

2014-2017 – AS Monaco : il rejoint l’équipe monégasque comme chef de l’analyse tactique / scout, travaillant sous Leonardo Jardim dans le staff dirigé par Luis Campos.

Janvier 2017 – 2019 : Lille OSC

Il devient adjoint au LOSC, d’abord sous Marcelo Bielsa puis Christophe Galtier.

Ensuite, de novembre 2019 à l’été 2021, le Portugais est parti en Angleterre, à Tottenham Hotspur

où il avait été recruté par José Mourinho comme assistant manager en Premier League, avant de suivre le Special One à l’AS Rome en tant qu’adjoint, avant de revenir en Ligue 1 pour accompagner Christophe Galtier au PSG en 2022-2023, comme adjoint.

Sacramento a également accompagné Galtier à Al-Duhail SC (Qatar), mais suite au départ de l’ancien coach de l’ASSE en Arabie saoudite, à NEOM, il s’est envolé l’été dernier pour LASK (Autriche), où sa première expérience en tant qu’entraîneur principal a été aussi compliquée que courte. Sous contrat jusqu’en 2027, il a quitté son poste le 23 septembre dernier après seulement 9 matches, dont 5 défaites. En Autriche, le Portugais s’était mis beaucoup de monde à dos, au sein du club et de son vestiaire, où son manque d’humilité avait agacé. Un trait de caractère qui lui avait déjà posé quelques soucis par le passé, notamment à la Roma.

Proche de Galtier, Mourinho, et surtout de Luis Campos

Très apprécié de Galtier, mais aussi de Luis Campos, qui l’avait fait venir à Lille et à Paris avant de le présenter à Mourinho, Sacramento, qui réside au Portugal, est reconnu pour ses connaissances tactiques et analytiques. Polyglotte et formé à l’approche moderne du jeu, son profil semble séduire Ivan Gazidis et KSV. A voir si ces derniers s’arrêteront à lui, ou s’ils exploreront d’autres pistes. On devrait vite le savoir…