Revue de presse espagnole : Fermin fait craquer le FC Barcelone, Arbeola a révolutionné le Real Madrid 

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 26 janvier 2026. Au menu : le nouveau contrat offert par le FC Barcelone et la révolution impulsée par Alvaro Arbeola au Real Madrid.

SPORT : « Spectaculaire »

La large victoire du FC Barcelone contre Oviedo (3-0) a marqué le retour en grande forme de Lamine Yamal, passeur et buteur en faveur du leader de la Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Un coup de Lamine »

La masterclass de Yamal fait les choux gras de la presse catalane mais Fermin Lopez également. Selon Ekrem Konur, le Barça a offert une prolongation de cinq ans, jusqu’en 2031, avec un salaire revu à la hausse de 50% plus des bonus. Une signature est espérée cette semaine.

AS : « Arbeloa touche le plafond »

L’arrivée d’Alvaro Arbeloa a transformé le visage du Real Madrid, plus clinique et surtout capable d’enfin enchaîner deux clean-sheets d’affilée ! Villarreal en a été victime ce week-end (0-2). Arda Güler et Franco Mastantuono ont aussi été réactivés.

MARCA : « Cela suit son cours »

Si le Barça a repris la main en Liga, le Real Madrid d’Arbeloa recommence à être crédible aux yeux de Marca. Le triplé d’Endrick à l’OL contre le FC Metz (5-2) est également évoqué par le quotidien madrilène.