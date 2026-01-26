À LA UNE DU 26 JAN 2026
[12:11]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Newcastle
[11:48]ASSE INFO BUT! : après Sacramento, deux nouveaux noms soufflés à l’oreille de Kilmer pour l’après Horneland
[11:30]Revue de presse : Clauss réveille Nice, coup dur pour Thauvin à Lens, nouveau gros coup pour Rennes au Mercato !
[11:12]OM : en plein Mercato, le club officialise une arrivée très caliente à Marseille ! 
[10:47]FC Nantes : Kantari a tranché pour son avenir, Kita bientôt prêt à frapper ?
[10:13]OM : sous tension, Longoria lâche une bombe sur l’avenir de De Zerbi ! 
[09:48]Revue de presse espagnole : Fermin fait craquer le FC Barcelone, Arbeola a révolutionné le Real Madrid 
[09:16]ASSE : le vestiaire lâche Horneland, Kilmer fait une annonce choc sur son avenir ! 
[09:00]LOSC : Létang fait une annonce retentissante sur l’avenir de Genesio
[08:48]OL Mercato : Endrick déjà de retour au Real Madrid, le coup de tonnerre ?
Revue de presse espagnole : Fermin fait craquer le FC Barcelone, Arbeola a révolutionné le Real Madrid 

Par Bastien Aubert - 26 Jan 2026, 09:48
💬 Commenter
Fermin lopez (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 26 janvier 2026. Au menu : le nouveau contrat offert par le FC Barcelone et la révolution impulsée par Alvaro Arbeola au Real Madrid.

SPORT : « Spectaculaire »

La large victoire du FC Barcelone contre Oviedo (3-0) a marqué le retour en grande forme de Lamine Yamal, passeur et buteur en faveur du leader de la Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Un coup de Lamine »

La masterclass de Yamal fait les choux gras de la presse catalane mais Fermin Lopez également. Selon Ekrem Konur, le Barça a offert une prolongation de cinq ans, jusqu’en 2031, avec un salaire revu à la hausse de 50% plus des bonus. Une signature est espérée cette semaine. 

AS : « Arbeloa touche le plafond »

L’arrivée d’Alvaro Arbeloa a transformé le visage du Real Madrid, plus clinique et surtout capable d’enfin enchaîner deux clean-sheets d’affilée ! Villarreal en a été victime ce week-end (0-2). Arda Güler et Franco Mastantuono ont aussi été réactivés.

MARCA : « Cela suit son cours »

Si le Barça a repris la main en Liga, le Real Madrid d’Arbeloa recommence à être crédible aux yeux de Marca. Le triplé d’Endrick à l’OL contre le FC Metz (5-2) est également évoqué par le quotidien madrilène.

