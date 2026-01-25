Real Madrid : Mbappé au cœur d’une polémique lunaire malgré son doublé contre Villarreal

Victoire, sourires, mais aussi polémique au coup de sifflet final à Villarreal. Le Real Madrid s’est imposé 2-0 dans une ambiance électrique et, comme souvent cette saison, un homme a marqué la soirée : Kylian Mbappé. Jamais avare de gestes techniques, le Français s’est distingué par un penalty en panenka dans les dernières secondes, assurant la première place à son équipe… mais c’est surtout la suite qui fait parler Bernabéu : une dédicace inattendue à Brahim Diaz.

Une panenka pour plier le match et surprendre tout le monde

On joue les arrêts de jeu au stade de la Cerámica, match plié sur le but du 2-0. Tir au but, pression maximale, mais Mbappé choisit la classe : il vise le centre, exécute une panenka, but ! Le Bondynois, en pleine forme avec 21 réalisations cette saison en Liga, embrase le vestiaire du Real. Pourtant, sa célébration intrigue immédiatement. Il file vers Brahim Diaz, lui glisse à l’oreille, à demi-mot mais cette fois devant les caméras : “Pour toi, pour toi”. Il confirmera en zone mixte la dédicace explicite à son coéquipier, une semaine seulement après la panenka manquée de Diaz lors de la finale de la CAN. Mauvaise inspiration ou clin d’œil bienveillant ? Les débats s’enflamment déjà.

Réactions mitigées : incompréhension et débat sur les réseaux

L’instant fait immédiatement le tour des réseaux sociaux : supporters madrilènes, commentateurs, même les médias espagnols s’emparent du sujet. La juxtaposition entre la réussite de Mbappé et le penalty raté de Diaz en sélection frappe les esprits. Beaucoup y voient un geste maladroit, voire malvenu, certains estiment que cette “dédicace” ravive des blessures fraîches pour le Marocain, tenu pour responsable de l’échec de son pays à la CAN. Ce geste alimente aussi les discussions sur les tensions autour de Brahim Diaz après sa panenka ratée en finale de la CAN 2025, alors que d’autres appellent à relativiser et applaudissent le message de solidarité tenté par Mbappé.

Brahim Diaz : soutien raté ou marque de confiance ?

Pour Brahim Diaz, les semaines sont d’autant plus compliquées qu’il revient dans un vestiaire où la confiance collective est au sommet, mais où sa place dans la rotation est fragilisée depuis sa mésaventure avec le Maroc. Mbappé, star incontestée et désormais leader offensif du Real, a-t-il voulu l’aider à tourner la page ? Ou bien, sans le vouloir, a-t-il remis son coéquipier sous une lumière dont il se serait volontiers passé ? D’un point de vue psychologique, le geste intrigue, d’autant plus que le retour difficile de Brahim Diaz au Real Madrid après la CAN 2025 reste un sujet brûlant chez les Merengues.

Le vestiaire madrilène, réputé pour sa cohésion cette saison, parviendra-t-il à transformer cette séquence en tremplin pour Diaz ? Le débat reste ouvert, car si la viralité du geste atteint déjà les chaînes espagnoles et les tribunes, la dynamique collective du Real Madrid n’en demeure pas moins l’enjeu numéro un à l’approche des grandes échéances. Et vous, ce geste de Mbappé, maladresse ou marque de soutien ?