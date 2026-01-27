Si l’ASSE scrute bien le marché pour un éventuel remplaçant à Eirik Horneland, l’option Will Still ne ferait pas l’unanimité en interne.

L’ASSE avance pour la succession d’Eirik Horneland… sans trop se hâter. Alors que le club forézien continue de sonder le marché des entraîneurs en cas de changement sur son banc, la short-list commence à prendre forme, sans qu’aucune décision définitive ne soit arrêtée.

Sacramento pas forcément numéro 1

Plusieurs noms circulent déjà dans les couloirs de Geoffroy-Guichard. Comme révélé hier, les noms d’Hervé Renard et de Stéphane Le Mignan ont été soufflés à Kilmer Sports Ventures, tout comme João Sacramento, dont le nom a fuité en premier dés dimanche via Sacha Tavolieri. Ancien adjoint de José Mourinho et de Christophe Galtier, le technicien portugais dispose d’une solide expérience du haut niveau. En revanche, son unique aventure en tant que numéro un, au LASK en Autriche, s’était soldée par un départ express après quelques semaines seulement, sur fond de désaccord interne. À l’ASSE, ce profil ne semble donc pas prioritaire à ce stade.

Kilmer pas très chaud pour Still ?

Le nom de Will Still a également émergé, sans qu’aucune approche officielle n’ait été menée. Sur le papier, l’option coche pourtant plusieurs cases. Le technicien belgo-britannique parle anglais, propose un projet de jeu affirmé et possède une vraie expérience en Ligue 1, acquise à Reims puis à Lens. De quoi, logiquement, attirer l’attention. De plus, sa sortie hier soir sur les ondes de RMC Sport n’a rien d’anodine. Mais selon nos informations, le board stéphanois ne serait pour l’instant pas particulièrement emballé par cette piste. Malgré toutes ses qualités, sa cote sur le marché et ses envies de revenir coacher en France, Still ne ferait pas l’unanimité au sein de la direction de l’ASSE, qui hésite à miser sur ce profil pour incarner la suite du projet. Son caractère ferait émerger quelques doutes. En attendant, aucune décision définitive n’a été actée. La recherche se poursuit en coulisses, où aucune porte n’est vraiment fermée. Mais à date, c’est bien Eirik Horneland qui est pressenti pour s’installer sur le banc de l’ASSE ce samedi face à Boulogne (20h) même si un revirement n’est pas du tout exclu. L’urgence est là.

Bastien Aubert