La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé fortement en ce mercato hivernal, Jérémy Jacquet (20 ans) voit son avenir en suspens au Stade Rennais.

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet a mis le feu au mercato. Avec plusieurs clubs européens à l’affût et des discussions complexes en cours, le défenseur central du Stade Rennais ne sait plus où donner de la tête. Selon Florian Plettenberg, le FC Bayern suit la situation de près mais ne passera toutefois pas à l’action pour l’instant.

« Le FC Bayern n’est actuellement pas en négociations avec la direction de Jeremy Jacquet ou le Stade Rennais concernant un transfert anticipé cet été. Le Bayern suit la situation de près et reste intéressé cet été, mais rien de plus pour le moment, explique le journaliste de Sky Germany. La priorité est donnée à la prolongation du contrat de Dayot Upamecano. Autres défenseurs centraux (optionnels) sous contrat : Tah, Kim, Ito, Stanisic. Chelsea ne baisse pas les bras. Le club met tout en œuvre pour trouver une solution avant la date limite des transferts. » En clair, le Bayern garde un œil sur Jacquet pour l’été, mais aucun mouvement concret n’est prévu cet hiver. La priorité bavaroise reste la prolongation d’Upamecano et la gestion de ses autres défenseurs centraux.

Chelsea tire son épingle du jeu

Mais côté anglais, Kaveh Solhekol confirme que Chelsea a déjà une longueur d’avance : « Jérémy Jacquet a fait part de sa préférence pour un transfert à Chelsea, malgré l’intérêt d’autres clubs. Des discussions sont en cours entre Rennes et Chelsea concernant un accord pour le défenseur central de 20 ans. Idéalement, Rennes souhaiterait le conserver jusqu’à l’été. Un transfert qui s’annonce difficile en janvier. »

Le journaliste phare de Sky Sport précise donc que le joueur du Stade Rennais penche pour un départ vers Londres, mais qu’un accord avec Rennes cet hiver semble compliqué. Le club breton préférerait le garder jusqu’à la fin de la saison pour sécuriser son effectif et éviter de fragiliser sa défense. Entre l’intérêt du Bayern qui attend son moment, Chelsea qui pousse, et les désirs du joueur lui-même, le Stade Rennais se retrouve dans une position très délicate. La direction va devoir jongler entre demandes des clubs, souhaits du joueur et équilibre sportif du groupe.