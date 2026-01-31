À LA UNE DU 31 JAN 2026
ASSE : Kilmer Sports prépare déjà le mercato d’été !

Par Bastien Aubert - 31 Jan 2026, 07:30
Ivan Gazidis (ASSE)
Les dirigeants de l’ASSE recherchent déjà un latéral droit pour palier le départ libre de Dennis Appiah cet été.

Ça s’active en coulisses à l’ASSE. Alors que l’avenir du banc stéphanois reste encore flou, la direction de l’ASSE ne perd pas de temps sur le mercato. Selon Peuple Vert, les dirigeants travaillent déjà sur la préparation de l’été et ont identifié un chantier prioritaire.

Avec le départ annoncé de Dennis Appiah, en fin de contrat et libre cet été, les Verts sont à la recherche d’un nouveau latéral droit. Un poste jugé stratégique, que Kilmer Sports Ventures souhaite sécuriser rapidement pour éviter de se retrouver en difficulté au moment de la reprise.

Quel profil pour l’après Appiah ?

Ce travail d’anticipation illustre la volonté du propriétaire de structurer l’effectif en amont, indépendamment de l’identité du futur entraîneur. Une manière aussi de reprendre la main sur un mercato souvent critiqué ces dernières saisons pour son manque de cohérence et de réactivité.

Reste à savoir quel profil sera ciblé. Joueur d’expérience ou pari à potentiel, compatible avec le projet du futur coach ? À l’ASSE, les premières pierres du mercato d’été sont déjà posées, bro, et les prochaines semaines pourraient apporter d’autres indices sur la stratégie globale des Verts.

ASSE

