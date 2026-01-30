À LA UNE DU 30 JAN 2026
[16:41]OM Mercato : Marseille et Vermeeren ont donné leur réponse à Galatasaray
[16:11]ASSE Mercato : la troisième recrue annoncée des Verts s’éloigne
[15:42]PSG Mercato : Kvaratskhelia blessé, une recrue surprise en vue ?
[15:15]Stade Rennais : l’équipe type de Beye avec Szymanski
[14:54]OM : la décision est tombée pour l’avenir de De Zerbi !
[14:30]FC Nantes Mercato : une ouverture pour un retour de Moses Simon ?
[14:00]Real Madrid Mercato : Florentino Pérez rêve d’un crack du FC Barcelone
[13:31]OM Mercato : Balerdi, Abdelli, Bakola… ça part dans tous les sens à Marseille !
[13:30]Ligue Europa : le LOSC hérite de l’Étoile Rouge, un piège nommé Belgrade
[13:25]ASSE : Montanier de retour, le changement est imminent !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : la troisième recrue annoncée des Verts s’éloigne

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 16:11
💬 Commenter
Ivan Gazidis (ASSE)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Ismaël Baouf (SC Cambuur) ne serait en réalité pas proche de rejoindre l’ASSE cet hiver.

L’AS Saint-Étienne a accéléré son mercato hivernal. Le club forézien a enfin bouclé sa première recrue hivernale en la personne d’Abdoulaye Kanté, dont l’arrivée a été rendue officielle ce vendredi, et serait sur le point d’enregistrer la venue du jeune attaquant estonien, Marten‑Chris Paalberg.

En parallèle, les dirigeants stéphanois cherchent à recruter un défenseur central après la rechute de Chico Lamba et auraient activés la piste menant à Ismaël Baouf. Le jeune défenseur central belgo-marocain, capable également d’évoluer comme latéral droit, joue au SC Cambuur, pensionnaire de deuxième division néerlandaise.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Gros coup de froid pour Baouf !

Selon les informations du journaliste néerlandais de Leeuwarder Courant, Jonathan Ploeg, Ismaël Baouf serait loin d’une arrivée à l’ASSE. Des renseignements auraient bien été pris par l’actuel cinquième de Ligue 2 auprès de l’entourage du joueur, mais aucun contact n’aurait été établi avec son club et aucune offre n’aurait été formulée. De son côté, Ismaël Baouf ne serait pas favorable à un départ du SC Cambuur lors de ce mercato hivernal.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot