ASSE Mercato : la troisième recrue annoncée des Verts s’éloigne

Ismaël Baouf (SC Cambuur) ne serait en réalité pas proche de rejoindre l’ASSE cet hiver.

L’AS Saint-Étienne a accéléré son mercato hivernal. Le club forézien a enfin bouclé sa première recrue hivernale en la personne d’Abdoulaye Kanté, dont l’arrivée a été rendue officielle ce vendredi, et serait sur le point d’enregistrer la venue du jeune attaquant estonien, Marten‑Chris Paalberg.

En parallèle, les dirigeants stéphanois cherchent à recruter un défenseur central après la rechute de Chico Lamba et auraient activés la piste menant à Ismaël Baouf. Le jeune défenseur central belgo-marocain, capable également d’évoluer comme latéral droit, joue au SC Cambuur, pensionnaire de deuxième division néerlandaise.

Gros coup de froid pour Baouf !

Selon les informations du journaliste néerlandais de Leeuwarder Courant, Jonathan Ploeg, Ismaël Baouf serait loin d’une arrivée à l’ASSE. Des renseignements auraient bien été pris par l’actuel cinquième de Ligue 2 auprès de l’entourage du joueur, mais aucun contact n’aurait été établi avec son club et aucune offre n’aurait été formulée. De son côté, Ismaël Baouf ne serait pas favorable à un départ du SC Cambuur lors de ce mercato hivernal.