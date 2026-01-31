À LA UNE DU 1 FéV 2026
[23:10]AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !
[23:04]Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga
[22:56]FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré
[22:41]ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)
[22:25]OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !
[21:55]ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland
[20:57]FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris
[20:36]OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters
[20:25]PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)
[20:13]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : un défenseur central en approche après Yaremchuk ?

Par Fabien Chorlet - 31 Jan 2026, 20:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’OL va enregistrer l’arrivée de Roman Yaremchuk dans le secteur offensif, mais peut-être aussi un défenseur central en cas de départ de Ruben Kluivert.

Alors que le mercato hivernal fermera officiellement ses portes lundi prochain, il devrait y avoir du mouvement à l’Olympique Lyonnais, que ce soit dans le sens des arrivées que dans le sens des départs.

Après l’arrivée d’Endrick, prêté jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid, l’OL va acter l’arrivée de Roman Yaremchuk. L’attaquant de l’Olympiakos est attendu ce dimanche à Lyon pour passer sa visite médicale et devrait être prêté avec une option d’achat non d’obligatoire d’environ 4M€.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Kluivert sur le départ !

En plus de Yaremchuk, l’actuel quatrième de Ligue 1 pourrait également recruter un défenseur central, d’après Sacha Tavolieri. Et ce car Ruben Kluivert, arrivé l’été dernier, serait courtisé et pourrait quitter le Rhône d’ici lundi prochain. Les dirigeants lyonnais regarderaient ainsi le profil de plusieurs défenseurs centraux pour le remplacer.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot