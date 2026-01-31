OL Mercato : un défenseur central en approche après Yaremchuk ?

L’OL va enregistrer l’arrivée de Roman Yaremchuk dans le secteur offensif, mais peut-être aussi un défenseur central en cas de départ de Ruben Kluivert.

Alors que le mercato hivernal fermera officiellement ses portes lundi prochain, il devrait y avoir du mouvement à l’Olympique Lyonnais, que ce soit dans le sens des arrivées que dans le sens des départs.

Après l’arrivée d’Endrick, prêté jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid, l’OL va acter l’arrivée de Roman Yaremchuk. L’attaquant de l’Olympiakos est attendu ce dimanche à Lyon pour passer sa visite médicale et devrait être prêté avec une option d’achat non d’obligatoire d’environ 4M€.

Kluivert sur le départ !

En plus de Yaremchuk, l’actuel quatrième de Ligue 1 pourrait également recruter un défenseur central, d’après Sacha Tavolieri. Et ce car Ruben Kluivert, arrivé l’été dernier, serait courtisé et pourrait quitter le Rhône d’ici lundi prochain. Les dirigeants lyonnais regarderaient ainsi le profil de plusieurs défenseurs centraux pour le remplacer.