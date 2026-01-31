OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !

L’Olympique Lyonnais frappe un grand coup dans les dernières heures du mercato hivernal. Roman Yaremchuk, avant-centre international ukrainien, est attendu à Lyon pour passer sa visite médicale et finaliser un prêt jusqu’à la fin de la saison, révèle L’Équipe. Un pari stratégique et musclé pour Paulo Fonseca, à la recherche d’un renfort offensif de poids dans une période charnière de la saison.

Un besoin urgent pour l’attaque lyonnaise

Dans un contexte sous tension, le secteur offensif lyonnais réclamait un vrai renfort. Paulo Fonseca n’a cessé de faire entendre sa demande pour un avant-centre puissant, capable d’accompagner Endrick sur le front de l’attaque. Avec le départ de Satriano cet hiver, l’OL affichait clairement son intention de se renforcer devant. La manœuvre accélérée autour de Yaremchuk répond donc à une nécessité incontournable pour rester compétitif sur les trois tableaux.

Le profil de Roman Yaremchuk : un avant-centre complet

Nouveau visage de l’attaque lyonnaise, Roman Yaremchuk est loin d’être un inconnu sur le marché européen. Son profil séduit d’abord par sa carrure (1,91 m), redoutable dans les duels aériens. Ses 65 sélections pour 17 buts avec l’Ukraine témoignent d’une expérience rare à ce poste.

S’il reste sur une saison 2025/26 mitigée à l’Olympiakos (10 matchs, 1 passe décisive), son CV parle pour lui : formations à Lviv et au Dynamo Kyiv, passage remarqué à La Gantoise, expériences à Benfica, Bruges et Valencia. Surtout, sa valeur internationale – autrefois estimée à 17,5 M€, aujourd’hui autour de 4 M€ – résume le potentiel toujours présent de ce joueur physique et travailleur.

Quels atouts pour l’OL en compétition ?

Engagé sur trois fronts (Ligue 1, Coupe de France, Ligue Europa), Lyon avait un besoin immédiat d’un « point d’ancrage » devant. Yaremchuk, par sa puissance physique et sa capacité à jouer dos au but, s’inscrit comme le parfait complément d’Endrick et des éléments créatifs lyonnais. À 28 ans, il n’arrive pas comme une promesse, mais comme un joueur d’impact prêt à s’intégrer rapidement.

Fonseca, qui suit l’Ukrainien de longue date, trouve ici un profil sur-mesure pour dynamiser la zone de vérité. Reste à transformer la relance attendue en efficacité immédiate, un challenge alors que les échéances s’enchaînent pour l’OL.

Les détails de l’opération

Arrivée prévue dès ce week-end, visite médicale en poche, Yaremchuk débarque en prêt jusqu’à la fin de la saison. L’option d’achat non obligatoire, fixée à environ 4 millions d’euros, offre à Lyon une vraie souplesse pour juger sur pièces l’apport du buteur.

Le joueur reste lié à l’Olympiakos jusqu’en 2028 mais cherche, via ce nouveau challenge, à relancer sa carrière au plus haut niveau. Cette formule de prêt avec option – et non obligation – rappelle la volonté du club de rester agile dans les derniers jours du marché.

Yaremchuk débarque comme l’attaquant attendu, avec un passé international costaud et une marge de progression certaine. L’OL avance désormais vers une phase décisive de sa saison, avec un joker de choix en pointe.