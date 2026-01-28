OL Mercato : après Endrick, un nouvel attaquant proche de débarquer à Lyon !

Non content d’avoir enrôlé Endrick, prêté par le Real Madrid, l’OL passe à l’attaque pour Roman Yaremchuk (Olympiakos).

Quatre buts en deux matches… Endrick réussit des débuts fracassants à l’OL, où il est prêté par le Real Madrid jusqu’en fin de saison. Justement, ce tableau pourrait évoluer. Selon les informations d’ESPN Brésil, Paulo Fonseca a clairement fait passer le message à sa direction : tout faire pour prolonger le prêt d’Endrick d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2027. Un signal fort envoyé par l’entraîneur portugais, convaincu du potentiel et de l’impact du jeune Brésilien dans son projet de jeu. À l’OL, Endrick est perçu comme un joueur capable de franchir un cap rapidement, à condition de bénéficier de temps de jeu, de confiance et de continuité. Trois éléments que Fonseca estime pouvoir lui offrir.

Fonseca a validé Yaremchuk

Dans cette attente, l’OL entend profiter des derniers jours du Mercato pour se renforcer encore. Et selon Sacha Tavolieri, le club olympien explore une nouvelle piste : celle de l’attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk. « L’Olympique Lyonnais fonce sur Roman Yaremchuk ! Discussions avancées en cours avec l’Olympiakos pour trouver un accord sur base d’un prêt payant avec option d’achat. Les chiffres ne sont pas encore définis. Les parties veulent trouver un accord ce mercredi. Fonseca a validé Yaremchuk et veut l’associer à Endrick sur le front de l’attaque », révèle en effet le journaliste belge, spécialiste du Mercato. A 30 ans, l’attaquant a inscrit 4 buts cette saison avec Olympiakos où il est sous contrat jusqu’en 2028.