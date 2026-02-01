À LA UNE DU 1 FéV 2026
ASSE Mercato : une offre tombe pour Stassin, Kilmer fait un premier cadeau à Montanier

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 17:08
À quelques heures de la clôture du mercato d’hiver, l’ASSE a une nouvelle fois refusé une proposition de transfert pour son jeune attaquant belge Lucas Stassin.

L’actuel numéro 9 des Verts, qui traverse une période très délicate cette saison, reste au centre de toutes les attentions. Dans les dernières heures du marché, le Betis Séville a formulé une offre de prêt payant avec option d’achat pour s’attacher ses services, mais les dirigeants stéphanois ont écarté cette piste de manière nette et immédiate, selon L’Équipe.

Un refus assumé

Contrairement à l’été dernier où une offre supérieure à 20 M€ du Paris FC avait été repoussée, l’ASSE n’a pas voulu étudier la proposition du club espagnol, estimant que céder son buteur en plein élan de saison n’était pas dans l’intérêt sportif du club. Une nouvelle rassurante, notamment pour Philippe Montanier, qui vient juste d’être officialisé pour remplacer Eirik Horneland.

Stassin, sous contrat jusqu’en 2028, avait été l’une des révélations de la saison précédente avec 12 buts avant la relégation en Ligue 2. Cette saison, son rendement est plus modeste, avec seulement 4 buts en 18 matches de championnat, mais son potentiel reste élevé et fait toujours l’objet d’intérêts. Face à Boulogne (0-1), il a manqué une énorme occasion devant le but, signe d’un attaquant en cruel manque de confiance.

Malgré des discussions autour de son avenir et des sollicitations régulières, Saint‑Étienne a choisi de garder son attaquant, préférant ne pas affaiblir son secteur offensif à un moment crucial de la saison.

