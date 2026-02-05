À LA UNE DU 5 FéV 2026
ASSE Mercato : nouveau coup dur pour Ferreira, Kilmer a offert son remplaçant à Montanier !

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 09:50
Joao Ferreira (ASSE)
Joao Ferreira (24 ans) cumule les pépins depuis la défaite de l’ASSE contre Boulogne-sur-Mer (0-1). Heureusement, Philippe Montanier sait déjà comment le remplacer.

Expulsé bêtement contre Boulogne-sur-Mer (0-1), Joao Ferreira (24 ans) enchaîne. De rage, le défenseur portugais de l’ASSE s’est cassé les doigts de la main en tapant dans une porte en rentrant aux vestiaires et ce n’est pas fini. Selon Yass42, bien informé sur les coulisses de l’ASSE, Ferreira ne ne serait pas seulement fait mal aux doigts de la main mais aussi au genou ! Sale temps, donc, pour le Portugais, déjà dans le collimateur des supporters de l’ASSE. Heureusement, Philippe Montanier sait déjà comment le remplacer avec une recrue hivernale venue chez les Verts pour combler plusieurs postes : Julien Le Cardinal. 

« Le Cardinal, une sacrée recrue »

« C’est une sacrée recrue, confie son ancien coach à Bastia Matthieu Chabert à Poteaux Carrés. Sa grosse qualité, c’est qu’il va très vite pour un défenseur central. Il est très fort dans le duel. Franchement, je ne lui vois pas de défaut. Techniquement il est adroit et il peut occuper plusieurs postes. Il peut jouer central droit dans une défense à trois, il peut jouer latéral droit. Tu peux jouer très haut avec un défenseur central comme lui, tu peux presser. Je ne comprends pas que Julien ne se soit pas encore imposé en Ligue 1. J’ai vu qu’il manquait de temps de jeu à Brest. La première année où je l’ai eu, je l’ai fait jouer en défense centrale, ensuite je l’ai mis latéral droit. Mais il préfère jouer en charnière centrale, clairement ! Il a même joué piston à Lens mais je pense que c’est un peu trop haut pour lui. »

