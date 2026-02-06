Titulaire lors de la qualification aisée de l’OM contre le Stade Rennais en 8es de finale de la Coupe de France (3-0), Jeffrey De Lange pourrait être titulaire devant Geronimo Rulli face au PSG (dimanche, 20h45).

Le Classique approche et l’OM pourrait frapper un grand coup en confiant les clés des cages à Jeffrey De Lange. Titulaire lors de la qualification aisée de l’OM contre le Stade Rennais mardi en 8es de finale de la Coupe de France (3-0), le gardien néerlandais semble prêt à relever le défi du Classique dimanche soir.

De Lange invaincu avec l’OM

Roberto De Zerbi, qui hésite, pourrait opter pour lui devant Geronimo Rulli, dont les récentes performances ont montré quelques signes de faiblesse. L’Argentin traverse clairement une période compliquée. Ses dernières sorties n’ont pas été rassurantes, notamment lors du match contre Bruges (défaite 5-3) et face au Paris FC (2 buts encaissés). De Lange, lui, n’a jamais déçu lorsqu’il a été aligné. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 4 buts encaissés en 8 matchs officiels avec l’OM, contre 5 pour Rulli sur la même période, et surtout, une série impressionnante de 7 victoires et 1 nul.

Un test grandeur nature à Paris ?

Le Néerlandais est même devenu face au Stade Rennais le premier gardien de l’OM à rester invaincu après ses huit premiers matchs officiels depuis Stéphane Porato en 1998. De plus, le club phocéen a remporté ses six rencontres avec lui dans les cages, une fiabilité qui pourrait s’avérer cruciale face au PSG. De Zerbi dispose donc d’une option claire : faire confiance à De Lange (27 ans) pour un Classique qui pourrait décider de l’ambition réelle de l’OM cette saison. Pour De Lange, ce serait un test grandeur nature, mais tous les voyants sont au vert pour qu’il brille et confirme sa montée en puissance.