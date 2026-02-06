À LA UNE DU 6 FéV 2026
[16:59]Stade Rennais : énorme sanction de Beye, un cadre privé du match face au RC Lens
[16:44]RC Lens : un joueur emblématique et chouchou des supporters va faire son grand retour !
[16:24]OL : Fonseca lâche deux grandes nouvelles avant le FC Nantes, les supporters aux anges !
[16:05]Stade Rennais : crise ouverte après la déroute contre l’OM ? La vérité explosive de Beye
[15:48]OM : De Zerbi prend une décision forte avant le PSG, plusieurs joueurs cités
[15:00]PSG – OM : pourquoi De Lange doit absolument être titulaire pour le Classique 
[14:00]ASSE : êtes-vous convaincu par le Mercato des Verts ?
[13:00]Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo sèchement recadré, bientôt la fin de l’idylle ?
[12:30]OM Mercato : Marseille fait-il une erreur en se séparant de Murillo ?
[12:00]ASSE : Montanier prêt à changer de capitaine ?
PSG – OM : pourquoi De Lange doit absolument être titulaire pour le Classique 

Par Bastien Aubert - 6 Fév 2026, 15:00
Jeffrey De Lange (OM)
Titulaire lors de la qualification aisée de l’OM contre le Stade Rennais en 8es de finale de la Coupe de France (3-0), Jeffrey De Lange pourrait être titulaire devant Geronimo Rulli face au PSG (dimanche, 20h45).

Le Classique approche et l’OM pourrait frapper un grand coup en confiant les clés des cages à Jeffrey De Lange. Titulaire lors de la qualification aisée de l’OM contre le Stade Rennais mardi en 8es de finale de la Coupe de France (3-0), le gardien néerlandais semble prêt à relever le défi du Classique dimanche soir. 

De Lange invaincu avec l’OM

Roberto De Zerbi, qui hésite, pourrait opter pour lui devant Geronimo Rulli, dont les récentes performances ont montré quelques signes de faiblesse. L’Argentin traverse clairement une période compliquée. Ses dernières sorties n’ont pas été rassurantes, notamment lors du match contre Bruges (défaite 5-3) et face au Paris FC (2 buts encaissés). De Lange, lui, n’a jamais déçu lorsqu’il a été aligné. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 4 buts encaissés en 8 matchs officiels avec l’OM, contre 5 pour Rulli sur la même période, et surtout, une série impressionnante de 7 victoires et 1 nul.

Un test grandeur nature à Paris ?

Le Néerlandais est même devenu face au Stade Rennais le premier gardien de l’OM à rester invaincu après ses huit premiers matchs officiels depuis Stéphane Porato en 1998. De plus, le club phocéen a remporté ses six rencontres avec lui dans les cages, une fiabilité qui pourrait s’avérer cruciale face au PSG. De Zerbi dispose donc d’une option claire : faire confiance à De Lange (27 ans) pour un Classique qui pourrait décider de l’ambition réelle de l’OM cette saison. Pour De Lange, ce serait un test grandeur nature, mais tous les voyants sont au vert pour qu’il brille et confirme sa montée en puissance.

