À LA UNE DU 6 FéV 2026
[23:02]OL Mercato : un cadre de Fonseca dans le viseur d’un club XXL !
[22:48]FC Metz – LOSC (0-0) : au ralenti, les Dogues ne gagnent toujours pas en Ligue 1
[22:30]FC Barcelone : Raphinha balance sur Yamal, Flick monte au créneau !
[21:48]Stade Rennais : après les révélations sur Beye, le club sort un communiqué frontal
[21:35]RC Lens Mercato : les dirigeants sortent du silence sur l’avenir de deux tauliers de Sage
[21:22]Habib Beye rêvé au RC Lens… avant que le Stade Rennais ne recale Pierre Sage
[20:43]PSG : les salaires des joueurs ont été révélés, les écarts sont saisissants !
[20:26]FC Nantes : le groupe de Kantari pour affronter l’OL, plusieurs joueurs écartés
[20:13]LOSC : la compo de Genesio pour affronter Metz, avec une recrue
[20:07]OM Mercato : l’indésirable Murillo quitte Marseille (officiel)
FC Metz – LOSC (0-0) : au ralenti, les Dogues ne gagnent toujours pas en Ligue 1

Par William Tertrin - 6 Fév 2026, 22:48
Pour l’ouverture de la 21ᵉ journée de Ligue 1, le LOSC Lille n’a pas réussi à faire mieux qu’un 0‑0 face au FC Metz, lanterne rouge du championnat. Les Dogues, longtemps dominateurs, laissent filer une nouvelle occasion de renouer avec la victoire et prolongent ainsi une série inquiétante de matchs sans succès.

Le stade Saint‑Symphonien a été le théâtre d’une rencontre où Lille a clairement affiché sa volonté de s’imposer, mais sans jamais réussir à franchir la dernière marche. Dans une première période animée, Fernandez-Pardo s’est vu, logiquement, refuser un penalty, tandis que le but messin d’Alpha Touré a lui aussi été refusé à la 18e.

Lille a notamment manqué de précision dans le dernier geste face au but adverse. Plusieurs actions prometteuses en première période n’ont pas trouvé le cadre, et la tendance s’est poursuivie après la pause, laissant le score à 0‑0 malgré une nette supériorité technique. En toute fin de match, Hein aurait peut-être pu obtenir un penalty après avoir été percuté par Özer sur une tentative de lob. Dans la foulée, Fischer a sorti une grosse claquette sur une frappe enroulée de Perrin.

Metz, toujours en pleine lutte pour le maintien, peut se satisfaire d’avoir réussi à contenir une équipe supérieure sur le papier, même si le point pris ne suffit pas à relancer complètement sa saison. Les Grenats restent toujours lanterne rouge avec une série de résultats très délicats ces dernières semaines.

Pour Lille, c’est désormais cinq matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, même si la série de quatre défaites de suite a été stoppée. Une période difficile qui pourrait peser lourd dans la course à l’Europe si les Dogues ne parviennent pas à inverser la tendance rapidement.

