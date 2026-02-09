Victime d’un vilain coup d’Endrick samedi soir lors de la défaite face à l’OL (0-1), Dehmaine Tabibou a passé des examens ce lundi qui se sont révélés rassurants. Le jeune milieu pourrait même rejouer dès vendredi !

Samedi, les mauvaises nouvelles n’ont pas manqué du côté du FC Nantes, comme trop souvent depuis le début de la saison. En plus de la défaite concédée à domicile face à l’OL (0-1), avec trois tirs repoussés par les montants, Ahmed Kantari a perdu Dehmaine Tabibou, victime d’un coup par derrière d’Endrick. L’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid aux Gones a été expulsé sur le coup. C’est que, même s’il donne l’impression de ne pas avoir fait exprès, le Lyonnais n’en est pas à son coup d’essai en matière de coup par derrière. Le plus ennuyeux dans l’histoire, c’est que Tabibou ne s’est pas relevé et a dû être remplacé, les brancardiers l’évacuant du terrain.

Il devrait être dans le groupe pour Monaco vendredi

Le milieu de 20 ans, reconverti piston gauche ces deux derniers matches, allait-il manquer plusieurs matches pour cause de blessure ? La réponse est non ! Selon Ouest-France, les examens révélés aujourd’hui ont été très rassurants. Touché à la fois au tibia et au mollet, il ne souffre pas de fracture, « simplement » d’un gros coup. Le quotidien régional écrit qu’au FC Nantes, on pense même que Tabibou pourra être dans le groupe pour le match de vendredi à Monaco. Une double bonne nouvelle pour Ahmed Kantari, même si Deiver Machado a fait sa rentrée samedi (justement à la place de Tabibou) et pourrait être titularisé à Louis-II.

Avoir un groupe au complet est déjà important pour l’entraîneur du FC Nantes, dont l’équipe est descendue d’un cran après le nul d’Auxerre contre le Paris FC (0-0) dimanche. Les Canaris sont désormais en position de relégable. Il devient urgent de prendre des points !