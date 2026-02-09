Après la nouvelle défaite, contre l’OL (0-1) samedi, les supporters du FC Nantes semblent résignés, comme le prouve un sondage.

Il y a deux façons d’analyser la défaite du FC Nantes à la Beaujoire face à l’OL (0-1) samedi. La positive consiste à dire qu’avec un peu plus de réussite (trois poteaux), les Canaris l’auraient enfin emporté. Et qu’après Marseille (2-0), ils ont démontré leur capacité à bousculer les grands. La négative insiste sur plusieurs points, comme le syndrome de la Beaujoire qui est toujours aussi présent, les quatre défaites d’affilée depuis le miracle du Vélodrome et surtout le fait que le club est désormais 17e, Auxerre lui étant passé devant. Visiblement, les supporters retiennent la négative…

65,8% des supporters voient le FCN descendre directement

Dans un sondage réalisé par Sans Contrôle, ils sont en effet 65,8%, soit une très large majorité, à penser que le FC Nantes finira la saison à l’une des deux places envoyant directement en Ligue 2. 30,9% croient encore que les Canaris peuvent terminer 16es et ainsi jouer les barrages contre une équipe de l’échelon inférieur. Enfin, incroyable désaveu pour Ahmed Kantari et ses troupes, ils ne sont que 3,4% à penser que le FC Nantes a les moyens d’aller chercher un maintien direct en finissant à la 15e place.

Un résultat qui n’étonnera pas ceux qui ont assisté au match du FC Nantes à la Beaujoire samedi. La tribune Loire s’est mise en sommeil à la suite des résultats décevants et on n’entendant que les supporters lyonnais. Habituellement bruyante, l’enceinte nantaise était bien morose face à l’OL. Comme si le couperet était déjà tombé…