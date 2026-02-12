D’ici peu, Waldemar Kita va atteindre la barre des 500 matches à la tête du FC Nantes. Un supporter a comparé le bilan du club sous sa conduite avec ses propriétaires antérieurs. Et ça fait mal…

En 2027, Waldemar Kita fêtera ses vingt ans à la tête du FC Nantes. Pas sûr qu’il y a beaucoup de supporters pour lui apporter un gâteau et des bougies. Et le 1er mars, pour le déplacement à Lille, il célèbrera son 500e match comme propriétaire de la Maison Jaune. Une institution autrefois respectée en France pour son beau jeu et son centre de formation ultra productif. On est loin de tout ça aujourd’hui, alors que la menace d’une troisième relégation en un quart de siècle n’a jamais été aussi grande. Cela a donné l’idée à un supporter de comparer ce bilan de 497 matches avec Kita avec les 500 précédents matches du FC Nantes. Attention, ça ressemble à un film d’horreur…

Le pourcentage de défaites est devenu plus important que celui de victoires

La « scène » la plus insoutenable concerne le pourcentage de victoires. Avant, il était de 38,4% et c’était le résultat majoritaire. Aujourd’hui, il est de 29,6% et il est dépassé par les défaites. Celles-ci pointent le bout de leur nez 42,9% du temps. Avant, elles ne représentaient que 32,6% du total. Le nombre de buts inscrits est à la baisse (512 aujourd’hui, 602 avant), alors que les buts encaissés sont beaucoup plus nombreux (657 contre 528 !). Voilà comme le bel héritage laissé par José Arribas, Coco Suaudeau et autres Reynald Denoueix s’est envolé pour faire place à une équipe de deuxième partie de tableau luttant systématiquement pour son maintien.

Ce comparatif est extrêmement révélateur de la dégradation de la Maison Jaune. Waldemar Kita aurait déclaré récemment qu’il s’apprêtait à passer la main. C’est sans doute important pour ses finances mais ça devient vital pour un club qui a marqué l’histoire du football français et ne joue plus aujourd’hui que les seconds rôles !

