Alors que le FC Nantes s’inclinait face à l’OL (0-1), la scène qui a marqué la seconde période n’a rien eu d’un simple fait de jeu : Rémy Cabella, cible privilégiée du parcage visiteur, a été la victime – stoïque – d’une séquence de chants provocateurs qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Il fallait s’y attendre. D’entrée, la rencontre entre le FC Nantes et l’OL s’est inscrite sous le signe de la pression. Les Canaris, en supériorité numérique sur une bonne partie du match, n’ont pourtant pas réussi à inverser la tendance, concédant une défaite 0-1 à domicile devant leurs supporters.

Sur la pelouse comme en tribunes, la tension était palpable, chaque duel prisé, chaque geste scruté, ambiance survoltée digne des grandes soirées ligue 1. Dans ce contexte chargé, l’arrivée cet hiver de Rémy Cabella parmi les Canaris incarnait l’un des arguments offensifs majeurs pour Nantes. L’ancien stéphano-marseillais, aligné d’entrée, n’a pourtant pas pu inverser la dynamique sur la pelouse.

Chants insultants : la séquence qui enflamme les réseaux

Tout bascule en seconde période. Côté tribune visiteurs, un groupe de supporters lyonnais s’anime. Les objectifs des smartphones se tournent vers la touche. On y distingue Cabella, concentré sur la rencontre. D’un coup, les chants fusent à son encontre : provocations, insultes, les paroles visent clairement celui qui fut longtemps l’ennemi numéro un lors de ses passages à l’AS Saint-Étienne puis l’OM, deux clubs rivaux historiques de l’OL.

La vidéo devient virale, relaye la scène sans filtre sur diverses plateformes, illustrant intensément cette hostilité bien enracinée. Ce ciblage n’a rien d’anodin : c’est toute l’histoire des confrontations OL/ASSE et OL/OM qui ressurgit, Cabella incarnant à lui seul une part de cette rivalité, désormais dans le camp nantais mais pas oublié par le public rhodanien.

Rémy Cabella réagit, le public s’enflamme

Au cœur de cette tempête vocale, Rémy Cabella reste impassible. Sur la séquence, son unique réaction : un léger mouvement de tête, à peine perceptible. Pas de surenchère, aucun mot, aucun geste déplacé. Ce flegme tranche avec la virulence du moment. Il garde le cap, fidèle à son tempérament de compétiteur aguerri par bien des ambiances hostiles. La suite ? Rien à signaler, ni sur le terrain, ni dans les tribunes. Le match s’achève sans incident supplémentaire, preuve que, malgré le feu allumé par les chants, Cabella a su désamorcer la polémique par sa maîtrise.

Son expérience en Ligue 1, acquise à Montpellier, Marseille, Saint-Étienne et Lille, lui offre ce recul salvateur. Pour mieux comprendre son profil complet et son impact, retrouvez l’analyse sur son apport attendu à Nantes. En prenant de la hauteur sur l’événement, le vécu de Cabella rappelle la dimension passionnelle et parfois excessive des rivalités en Ligue 1, où certains noms demeurent indissociables d’histoires de clubs et d’émotions, quelle que soit la couleur du maillot porté. L’épisode laisse derrière lui un fait marquant : un joueur expérimenté, exposé, mais inflexible face à la pression populaire, symbole du sang-froid à l’état pur.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)