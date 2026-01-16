À LA UNE DU 16 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 16 Jan 2026, 23:52
Rémy Cabella (FC Nantes)
Arraché cet hiver à l’Olympiakos, Rémy Cabella (35 ans) est décrit comme un petit phénomène à peu près partout où il est passé. 

Rémy Cabella (35 ans) est arrivé au FC Nantes cet hiver mais son empreinte se fait déjà sentir. L’ancien milieu offensif de l’ASSE est décrit comme un garçon attachant partout où il est passé même si son style un brin farfelu a pu en étonner certains. 

Selon Wahbi Khazri dans L’Équipe, Cabella est « quelqu’un de très jovial, sur et en dehors du terrain… très chambreur, ce qui peut en énerver certains, mais il n’a pas mauvais fond ». Une réputation qui ne date pas d’hier : à l’ASSE, le Tunisien raconte qu’il adorait faire des piqués par-dessus les gardiens, Stéphane Ruffier et Jessy Moulin, avant d’aller célébrer ses buts façon showman.

« À Sainté, les entraînements étaient presque un show »

Cette mentalité s’est confirmée dès sa première apparition avec les Canaris, à Marseille (2-0). Entré à la 59e minute, il a manqué son geste face à Geronimo Rulli, avant de sceller le résultat sur penalty. « Il m’a appelé après la rencontre et je lui ai dit qu’il m’avait rendu fou sur cette action, raconte Ghislain Printant, l’un de ses formateurs à Montpellier. Si l’OM avait égalisé, je lui aurais tiré les oreilles (rires). Mais c’est un garçon très attachant. À Sainté, les entraînements étaient presque un show. »

Autour de lui, l’image est celle d’un personnage flamboyant mais profondément altruiste. Fan de Cristiano Ronaldo, bling-bling assumé, tatouages, piercings et voitures… Cabella attire l’attention mais reste attentif à ses coéquipiers et au vestiaire. À La Jonelière, le message est clair : cet amoureux de JuL impose déjà sa personnalité, anime le groupe et prend la parole. Pieux, passionné et sûr de lui, il pourrait bien devenir le futur taulier du vestiaire du FC Nantes, à qui il fait déjà le plus grand bien.

