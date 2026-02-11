À LA UNE DU 11 FéV 2026
[22:33]OM : ça se confirme pour Galtier, les agents de Beye ont rencontré Benatia et Longoria
[22:19]RC Lens : pour Sage, les Sang et Or étaient le tournant de sa vie
[22:00]FC Nantes : une catastrophe attend Kantari et les Canaris à Monaco ! 
[21:32]RC Lens : Thomasson fait une déclaration d’amour à Sage
[21:13]OM : Beye bloqué par le Stade Rennais !
[21:02]Discipline : Endrick (OL) épargné, le Parc des Princes peut craindre le pire
[20:51]FC Nantes : le dernier coup de sang de Kita ne fait pas l’unanimité
[20:24]OM : on sait quand le successeur de De Zerbi sera nommé
[20:05]PSG : De Tavernost part en croisade contre al-Khelaïfi !
[19:45]ASSE : Ruffier tire à balles réelles, 3 anciens Verts prennent cher !
FC Nantes : une catastrophe attend Kantari et les Canaris à Monaco ! 

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 22:00
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Le FC Nantes se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco ce vendredi (21h05) pour l’ouverture de la journée de Ligue 1 avec une terrible nouvelle en vue.

Une rencontre sous haute tension attend le FC Nantes ce vendredi à Monaco (21h05). Mais ce n’est pas seulement le déplacement sur le Rocher qui inquiète : l’arbitrage pourrait aussi jouer un rôle majeur. Eric Wattellier a été désigné arbitre principal de ce match capitale en vue du maintient en Ligue 1. Et pour les supporters nantais, son nom ne rime pas toujours avec bonnes nouvelles. 

La saison passée, il avait dirigé le derby FC Nantes – Stade Rennais à la Beaujoire, remporté par les Canaris (1-0), avec un but tardif de Moses Simon. Un souvenir positif… mais rare. Car sur les sept derniers matchs du FC Nantes arbitrés par Wattellier, le bilan est sévère : six défaites. La dernière remonte à janvier dernier, lors de l’élimination des Canaris face à Nice en Coupe de France, également dirigée par le Français. 

Vendredi, Nantes se déplace donc à Monaco avec une double inquiétude : un adversaire solide sur le terrain et un historique compliqué avec l’arbitre. Une combinaison qui pourrait faire mal si les Canaris ne trouvent pas rapidement leurs repères. L’alerte est lancée : le FC Nantes doit se préparer à un choc à tous les niveaux.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

