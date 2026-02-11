Revue de presse espagnole : Mbappé a réuni les joueurs du Real Madrid, Deco ouvre la porte d’un départ du FC Barcelone !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 11 février 2026. Au menu : le possible départ de Robert Lewandowski du FC Barcelone et le repas entre joueurs du Real Madrid.

AS : « Une grande fête »

As met en lumière les demi-finales de la Coupe du Roi tandis qu’on apprend que Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont organisé un repas avec leurs coéquipiers pour souder le vestiaire du Real Madrid.

MARCA : « Sommet Arbeloa – Carvajal »

Devant les tensions qui ont fuité dans les médias ces derniers jours, Marca nous apprend qu’Alvaro Arbeloa a décidé d’avoir une franche explication avec Dani Carvajal sur la suite de la saison.

SPORT : « Deco parle clair »

Le directeur sportif du FC Barcelone Deco est sorti du silence : « Je suis venu pour le projet de Laporta : s’il devait partir, il est probable que je ne resterai pas au Barça. »

MUNDO DEPORTIVO : « Araujo se confesse »

Comme déjà dit hier soir, Ronald Araujo est passé à confesse au sujet de sa dépression des derniers mois. Robert Lewandowski, lui, pourrait quitter le club catalan et signer en MLS, où il est courtisé.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

12/02 : Atlético Madrid-FC Barcelone (demi-finale aller de la Coupe du Roi)

16/02 : Gérone-FC Barcelone (24e journée de Liga)

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

14/02 : Real Madrid-Real Sociedad (24e journée de Liga)

17/02 : Benfica Lisbonne-Real Madrid (barrage aller de la Champions League)

21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (varrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)