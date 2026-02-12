À LA UNE DU 12 FéV 2026
[00:00]OL : Endrick et sa sublime compagne grillés à Barcelone ! 
[23:20]OL Mercato : Michele Kang regarde en Espagne et prépare un gros coup avec Tolisso ! 
[22:57]FC Nantes : Faty met en garde les Canaris contre le traumatisme de la relégation
[22:33]OM : ça se confirme pour Galtier, les agents de Beye ont rencontré Benatia et Longoria
[22:19]RC Lens : pour Sage, les Sang et Or étaient le tournant de sa vie
[22:00]FC Nantes : une catastrophe attend Kantari et les Canaris à Monaco ! 
[21:32]RC Lens : Thomasson fait une déclaration d’amour à Sage
[21:13]OM : Beye bloqué par le Stade Rennais !
[21:02]Discipline : Endrick (OL) épargné, le Parc des Princes peut craindre le pire
[20:51]FC Nantes : le dernier coup de sang de Kita ne fait pas l’unanimité
OL : Endrick et sa sublime compagne grillés à Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 12 Fév 2026, 00:00
Endrick lors du match de l'OL à Nantes.
Endrick, la pépite brésilienne de l’OL, et sa compagne Gabriely ont été repérés en début de semaine dans les rues ensoleillées de Barcelone. 

Endrick va mieux. Après avoir écopé d’un carton rouge à Nantes, l’attaquant de l’Ol s’est refait la cerise grâce à sa compagne. Sur son compte Instagram, Gabriely a posté des clichés d’eux deux,  profitant d’un break discret mais intense, main dans la main et visiblement insouciants. Les photos publiées sur les réseaux sociaux semblent toutefois montrer que la belle est au travail… 

Une petite infidélité géographique…

Cette petite virée catalane pourrait être perçue comme une infidélité géographique : d’un côté, Lyon, club où Endrick poursuit sa progression et qui garde un œil attentif sur ses sorties publiques ; de l’autre, le Real Madrid, son club, qui suit chacun de ses pas. Loin des remous, Endrick semble jongler habilement entre sa vie amoureuse et les projecteurs du football européen.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

15/02 : OL-Nice (22e journée de Ligue 1)

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France

OLReal Madrid

