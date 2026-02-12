Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Endrick, la pépite brésilienne de l’OL, et sa compagne Gabriely ont été repérés en début de semaine dans les rues ensoleillées de Barcelone.

Endrick va mieux. Après avoir écopé d’un carton rouge à Nantes, l’attaquant de l’Ol s’est refait la cerise grâce à sa compagne. Sur son compte Instagram, Gabriely a posté des clichés d’eux deux, profitant d’un break discret mais intense, main dans la main et visiblement insouciants. Les photos publiées sur les réseaux sociaux semblent toutefois montrer que la belle est au travail…

Une petite infidélité géographique…

Cette petite virée catalane pourrait être perçue comme une infidélité géographique : d’un côté, Lyon, club où Endrick poursuit sa progression et qui garde un œil attentif sur ses sorties publiques ; de l’autre, le Real Madrid, son club, qui suit chacun de ses pas. Loin des remous, Endrick semble jongler habilement entre sa vie amoureuse et les projecteurs du football européen.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

15/02 : OL-Nice (22e journée de Ligue 1)

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France