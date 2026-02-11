À LA UNE DU 11 FéV 2026
Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 12:52
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Ahmed Kantari était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du FC Nantes à Monaco (21h05).

Bonne nouvelle pour les Canaris. À deux jours du déplacement périlleux sur la pelouse de l’AS Monaco (21h05), Ahmed Kantari a annoncé un groupe au complet en conférence de presse. Un soulagement pour le FC Nantes, qui joue gros dans la course au maintien.

« Tout le monde est disponible, Dehmaine Tabibou s’est entraîné toute la semaine », a précisé le technicien nantais, confirmant que l’infirmerie est désormais vide. Un luxe rare cette saison pour un FC Nantes souvent plombé par les absences. Mais si l’effectif est au complet, un problème majeur persiste : l’efficacité offensive.

« Il y a un souci d’efficacité »

Et Kantari ne s’est pas caché : « Il y a un souci d’efficacité, contre Lyon on a cadré deux fois. Ce n’est pas juste un problème de réussite. Il faut continuer à avoir confiance, à développer d’autres solutions dans la surface. » Un constat lucide. 

Le FC Nantes peine à transformer ses situations en véritables occasions franches, et face à une équipe monégasque redoutable offensivement, le moindre déchet pourrait coûter cher. À Louis-II, les Canaris devront se montrer beaucoup plus tranchants dans les trente derniers mètres. Avec un groupe au complet mais une attaque en panne, Kantari sait que la clé sera mentale autant que tactique. 

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

