Real Madrid : trahi par le PSG et le FC Barcelone, Pérez reconnaît sa défaite

Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 15:39
Florentino Pérez aux côtés de Joan Laporta lors de la remise des médailles après la finale de la Supercoupe d'Espagne.
Le Real Madrid a publié un communiqué ce mercredi pour annoncer avoir trouvé un accord avec l’UEFA pour mettre fin au projet de Super League. Florentino Pérez était le dernier soutien à cette idée controversée.

En milieu d’après-midi, le Real Madrid a publié un communiqué pour annoncer avoir trouvé un accord avec l’UEFA mais également le syndicat des clubs (EFC) pour mettre un terme au projet de Super League. « Pour le bien du football », selon la Maison Blanche. Cette dernière était isolée depuis que le FC Barcelone a annoncé en fin de semaine dernière s’être à son tour retiré de projet nébuleux, qui devait rassembler les principaux clubs européens au sein d’un championnat d’abord fermé, puis ouvert à d’autres écuries suivant le mérite sportif.

Le projet de Super League enfin mort et enterré ?

Lancée en 2021 à la surprise générale, la Super League a tout de suite été rejetée par les supporters, ce qui a incité les clubs anglais à se retirer rapidement du projet. Le PSG, qui était partie prenante au départ, a viré de bord au dernier moment, Nasser al-Khelaïfi y voyant l’opportunité de se rapprocher de l’UEFA en devenant le principal contestataire de ce projet. Alors que c’est le dopage financier du Qatar à Paris qui est notamment à l’origine de ce projet, censé généré beaucoup plus d’argent pour les clubs. Un à un, les clubs se sont retirés de la course, jusqu’à ce qu’il ne reste que le Barça et le Real, puis uniquement le Real.

Pour Florentino Pérez, qui y a cru jusqu’au bout et qui voulait traîner l’UEFA en justice afin de récupérer les sommes investies, c’est une grosse défaite. Surtout que dans le camp d’en face, on trouve deux rivaux comme le PSG et surtout le FC Barcelone. Mais peut-être que le Real Madrid, qui commence à se faire beaucoup d’ennemis en Espagne comme en Europe, finira par y trouver son compte. Selon Abdellah Boulma, cet apaisement pourrait aussi signifier que Pérez est en train de préparer sa succession…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

14/02 : Real Madrid-Real Sociedad (24e journée de Liga)
17/02 : Benfica Lisbonne-Real Madrid (barrage aller de la Champions League)
21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)
25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (varrage retour de la Champions League)
02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)
08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)
05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

