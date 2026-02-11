À LA UNE DU 11 FéV 2026
[18:15]RC Lens : le club s’en prend aux autorités à cause du match contre le PFC
[18:01]ASSE : Bocanegra se rappelle au bon souvenir du Chaudron
[17:38]Double coup de théâtre et nouveau chaos à la LFP !
[17:14]ASSE : les ultras fracassent le club pour le 4e maillot présenté par Chalamet !
[16:55]FC Nantes Mercato : Kantari s’est impliqué dans une arrivée
[16:26]FC Barcelone : la pique bien sentie de Flick au Real Madrid
[15:57]OM : un ex du RC Lens qui rêve du Real Madrid chaud pour succéder à De Zerbi !
[15:39]Real Madrid : trahi par le PSG et le FC Barcelone, Pérez reconnaît sa défaite
[15:30]OM : qui serait l’entraîneur idéal pour remplacer De Zerbi ?
[15:00]FC Nantes : les Kita doivent-il relancer Beye pour remplacer Kantari ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Kantari s’est impliqué dans une arrivée

Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 16:55
💬 Commenter
Ahmed Kantari donnant des consignes lors du match entre le FC Nantes et l'OL.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Présenté ce mercredi aux médias, le défenseur ivoirien Abakar Sylla, prêté par le RC Strasbourg au FC Nantes, a expliqué que le discours d’Ahmed Kantari l’avait convaincu de venir.

Prêté par le RC Strasbourg au FC Nantes à la toute fin du mercato hivernal, Abakar Sylla a disputé ses premières minutes sous le maillot jaune samedi dernier contre Lyon (0-1). Il est entré à 19 minutes de la fin et n’a pu empêcher les Gones de repartir avec les trois points. Son arrivée a surpris car les Canaris cherchaient un défenseur expérimenté alors que Sylla n’a que 23 ans et n’a joué qu’une minute en L1 avec le Racing cette saison… Présenté à la presse ce mercredi, l’Ivoirien a expliqué ce qui l’avait incité à venir en Loire-Atlantique. A priori, le discours d’Ahmed Kantari a fait mouche…

« J’ai eu un très bon échange avec le coach »

« J’ai eu un très bon échange avec le coach, lorsqu’il m’a parlé de son projet sportif. Il m’a dit ce que ça pouvait m’apporter individuellement, et en retour, ce que je pouvais apporter au collectif. J’ai trouvé que c’était très concret. Je me suis directement senti dans le projet. » Pour le moment, les paroles de Kantari ne se sont pas concrétisées par des actes puisque l’entraîneur a préféré aligner un trio Amian-Yousuf-Cozza pour la réception de l’OL. Mais peut-être que Sylla aura sa chance vendredi à Monaco…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Au moment de l’entrée des deux équipes samedi, les supporters du FC Nantes ont brandi une bâche se moquant du mercato de Franck Kita, accusé d’avoir « acheté n’importe quoi ». Il est vrai qu’il y a désormais sept défenseurs centraux dans l’effectif pour trois places et une seule compétition à jouer. La concurrence s’annonce terrible pour Sylla !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)
22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)
01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)
07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)
15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot