Présenté ce mercredi aux médias, le défenseur ivoirien Abakar Sylla, prêté par le RC Strasbourg au FC Nantes, a expliqué que le discours d’Ahmed Kantari l’avait convaincu de venir.

Prêté par le RC Strasbourg au FC Nantes à la toute fin du mercato hivernal, Abakar Sylla a disputé ses premières minutes sous le maillot jaune samedi dernier contre Lyon (0-1). Il est entré à 19 minutes de la fin et n’a pu empêcher les Gones de repartir avec les trois points. Son arrivée a surpris car les Canaris cherchaient un défenseur expérimenté alors que Sylla n’a que 23 ans et n’a joué qu’une minute en L1 avec le Racing cette saison… Présenté à la presse ce mercredi, l’Ivoirien a expliqué ce qui l’avait incité à venir en Loire-Atlantique. A priori, le discours d’Ahmed Kantari a fait mouche…

« J’ai eu un très bon échange avec le coach »

« J’ai eu un très bon échange avec le coach, lorsqu’il m’a parlé de son projet sportif. Il m’a dit ce que ça pouvait m’apporter individuellement, et en retour, ce que je pouvais apporter au collectif. J’ai trouvé que c’était très concret. Je me suis directement senti dans le projet. » Pour le moment, les paroles de Kantari ne se sont pas concrétisées par des actes puisque l’entraîneur a préféré aligner un trio Amian-Yousuf-Cozza pour la réception de l’OL. Mais peut-être que Sylla aura sa chance vendredi à Monaco…

Au moment de l’entrée des deux équipes samedi, les supporters du FC Nantes ont brandi une bâche se moquant du mercato de Franck Kita, accusé d’avoir « acheté n’importe quoi ». Il est vrai qu’il y a désormais sept défenseurs centraux dans l’effectif pour trois places et une seule compétition à jouer. La concurrence s’annonce terrible pour Sylla !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)