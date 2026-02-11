Ce mercredi, L’Equipe a consacré un article aux deux relégations du FC Nantes, en 2007 et 2009. Ricardo Faty était de la dernière et il assure que ça marque à vie.

Les footballeurs sont souvent présentés comme des mercenaires sans âme, n’hésitant pas à aller faire la fête en boîte de nuit un soir de défaite ou quittant un club relégué sans le moindre regret. C’est on ne peut moins vrai. La très grande majorité des joueurs vit intensément son métier et est très attachée à l’équipe dont elle défend les couleurs. Ricardo Faty en a apporté la preuve sur X ce mercredi. Le milieu de terrain n’est resté qu’une saison au FC Nantes, en 2008-09, prêté par la Roma. Mais il jure que la relégation vécue lors de cette courte aventure l’a marqué à vie.

« Un des plus gros « traumas » de ma carrière »

« Le poids des responsabilités, la culpabilité, le sentiment du devoir non-accompli… Un des plus gros « traumas » de ma carrière. En espérant tout de même que les supporters nantais ne revivent pas cela », a-t-il écrit sur X, en réaction à l’article de L’Equipe consacré aux deux relégations du FC Nantes, en 2007 et 2009. Ce message de Faty est à méditer par les joueurs actuels du FC Nantes. Car si on ne doute pas qu’ils feront tout pour éviter la relégation, ils doivent savoir que le « traumatisme » est réel si jamais elle est au bout du chemin…

Il reste 13 journées aux joueurs du FC Nantes pour accrocher la place de barragiste, un maintien direct semblant aujourd’hui hors de portée (8 points de retard). Ca commence vendredi par le déplacement à Monaco et, surtout, la semaine prochaine par le match contre Le Havre à la Beaujoire !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)