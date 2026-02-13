OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi

Le coach de l’OL Paulo Fonseca s’est exprimé sur Roberto De Zerbi, le désormais ex entraîneur de l’OM.

Exit Roberto De Zerbi. Comme on pouvait s’y attendre, l’Italien a été débarqué suite à la claque reçue dimanche dernier au PSG (0-5) et c’est Pancho Abardonado qui assurera l’intérim dimanche sur le banc de l’OM face à Strasbourg, en attendant l’arrivée d’un nouveau coach. Ancien adjoint de Marcelino, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi, Abardonado a tenu à rendre hommage à De Zerbi ce vendredi en conférence de presse. «C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, a soutenu l’ancien défenseur. J’avais une position centrale avec lui et je ne peux que le remercier. S’il y avait un décalage entre De Zerbi et groupe ? Le coach c’est un passionné. J’ai rarement vu un coach autant aimer un club. » Un compliment d’autant plus significatif qu’il vient de la bouche d’un authentique amoureux de l’OM…

Fonseca complimente De Zerbi

Et du côté de Lyon, Paulo Fonseca, invité à s’exprimer sur De Zerbi, n’a pas botté en touche. « Je n’aime pas parler de ce qu’il se passe dans les autres clubs, c’est le football. Quand je regarde les autres entraîneurs qui quittent leur club, pour moi, c’est un moment difficile. Je sais que Roberto, que je connais très bien, est un grand entraîneur. J’espère qu’il va vite passer à autre chose, c’est le foot », a glissé le coach de l’OL à deux jours d’affronter Nice dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.