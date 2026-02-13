À LA UNE DU 13 FéV 2026
[17:40]OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi
[17:00]OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi
[16:00]FC Nantes : Kantari divise le vestiaire, la guerre interne explose chez les Canaris
[15:30]OM : nouveau coup dur pour Balerdi, Abardonado contrarié
[15:00]ASSE : Montanier prévient ses joueurs du danger qui les attend à Guingamp
[14:00]Real Madrid : Arbeloa fait une annonce sur Mbappé et esquive le FC Barcelone
[13:30]FC Barcelone Mercato : la doublure idéale de Balde identifiée… elle coûte 40 M€ !
[12:58]Stade Rennais : réunion décisive pour le départ de Beye, l’OM se frotte les mains
[12:46]RC Lens Mercato : après Fulgini, un autre indésirable va changer de destination
[12:26]OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 17:40
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le coach de l’OL Paulo Fonseca s’est exprimé sur Roberto De Zerbi, le désormais ex entraîneur de l’OM.

Exit Roberto De Zerbi. Comme on pouvait s’y attendre, l’Italien a été débarqué suite à la claque reçue dimanche dernier au PSG (0-5) et c’est Pancho Abardonado qui assurera l’intérim dimanche sur le banc de l’OM face à Strasbourg, en attendant l’arrivée d’un nouveau coach. Ancien adjoint de Marcelino, Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi, Abardonado a tenu à rendre hommage à De Zerbi ce vendredi en conférence de presse. «C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, a soutenu l’ancien défenseur. J’avais une position centrale avec lui et je ne peux que le remercier. S’il y avait un décalage entre De Zerbi et groupe ? Le coach c’est un passionné. J’ai rarement vu un coach autant aimer un club. » Un compliment d’autant plus significatif qu’il vient de la bouche d’un authentique amoureux de l’OM…

Fonseca complimente De Zerbi

Et du côté de Lyon, Paulo Fonseca, invité à s’exprimer sur De Zerbi, n’a pas botté en touche. « Je n’aime pas parler de ce qu’il se passe dans les autres clubs, c’est le football. Quand je regarde les autres entraîneurs qui quittent leur club, pour moi, c’est un moment difficile. Je sais que Roberto, que je connais très bien, est un grand entraîneur. J’espère qu’il va vite passer à autre chose, c’est le foot », a glissé le coach de l’OL à deux jours d’affronter Nice dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
OMOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM