OL : la compo de Fonseca pour affronter l’OGC Nice

Voici la compo de l’OL pour affronter l’OGC Nice en fermeture de la 22e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’OL reçoit l’OGC Nice pour clôturer la 22e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Greif – Mata, Niakhaté, Hateboer – Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner – Nartey, Sulc, Tolisso (cap).