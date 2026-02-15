À LA UNE DU 15 FéV 2026
[19:48]OL : la compo de Fonseca pour affronter l’OGC Nice
[19:40]ASSE : une recrue hivernale veut voir encore plus haut !
[19:15]OL : ancien Lyonnais, Gift Orban au cœur d’une situation totalement lunaire en Italie
[18:51]OM : nouvelles révélations sur le départ de Benatia, la réponse est tombée pour Beye !
[18:07]FC Barcelone : Flick lâche une mauvaise nouvelle avant Girona et sort du silence sur les arbitres
[17:46]FC Nantes Mercato : une porte de sortie en Ligue 1 s’offre déjà à Lepenant
[17:20]OM : après De Zerbi et Benatia, le départ de Longoria bientôt acté ?
[16:50]PSG : des nouvelles rassurantes… et des coups durs pour Luis Enrique avant Monaco
[16:22]OM : absent face à Strasbourg, Balerdi humilié… même depuis son canapé !
[16:09]Stade Rennais : la guerre est déclarée après les révélations sur Pouille, Beye et Samba !
OL : la compo de Fonseca pour affronter l’OGC Nice

Par William Tertrin - 15 Fév 2026, 19:48
Paulo Fonseca (OL)
Voici la compo de l’OL pour affronter l’OGC Nice en fermeture de la 22e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’OL reçoit l’OGC Nice pour clôturer la 22e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Greif – Mata, Niakhaté, Hateboer – Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner – Nartey, Sulc, Tolisso (cap).

