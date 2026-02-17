Ciblé par les supporters marseillais, Pablo Longoria pourrait quitter l’OM d’ici à la fin de la saison.

Ça va mal pour Pablo Longoria. Silencieux depuis le départ de Medhi Benatia à la tête de la direction sportive, le président de l’OM a été pris à partie par des banderoles lors du match contre le RC Strasbourg (2-2) puis ce lundi aux abords de la Commanderie.

« Longoria game-over »

Les messages sont sans équivoque : « Longoria casse-toi », « Longoria game-over », « Longoria démission », « Pablo ciao ». Une hostilité assumée, affichée noir sur blanc, qui traduit un climat devenu irrespirable. Fragilisé en interne, Longoria semble de plus en plus seul au sommet de l’OM, d’où il a été déclassé ce mardi matin par Frank McCourt. Le retour en force de Benatia a même accentué les rumeurs autour d’un départ de l’Espagnol du club phocéen, où son avenir est logiquement questionné. Pas forcément dans l’urgence immédiate, mais à moyen terme.

Une sortie de Longoria d’ici à la fin de saison ?

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le consultant Éric Blanc a livré son sentiment : « Longoria ne partira pas tout de suite, peut-être qu’il annoncera sa démission fin juin. J’ai du mal à le voir repartir pour une saison de plus à l’OM. » Une hypothèse crédibilisé par le journaliste de Goal, Marc Mechenoua : « Dans la réorganisation de l’OM, il a été proposé à Pablo Longoria que sa mission s’étire jusqu’à la fin de saison avant de quitter ses fonctions. Mais il n’est pas à exclure que le président refuse et quitte ses fonctions très rapidement. » À Marseille, tout va très vite.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France