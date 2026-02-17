Encore écoeuré par la défaite du FC Barcelone à Gérone (1-2), Hansi Flick ne semble pas très optimiste pour la fin de saison.

La claque de Gérone a laissé des traces. Après la défaite surprise du FC Barcelone hier soir chez le voisin catalan (1-2), Hansi Flick ne cache pas son inquiétude. Relégué à seulement deux points du Real Madrid en tête de la Liga, l’entraîneur allemand constate un vestiaire épuisé et un collectif en souffrance.

Un état d’esprit fragile au Barça

En conférence de presse, Flick a livré un constat sans détour : « J’accorde deux jours de repos à l’équipe. Les joueurs en ont besoin. Ils sont très fatigués et ça se voit. Nous pouvons mieux jouer et nous le savons. » Le message est clair : la fatigue mentale et physique pèse sur le FC Barcelone, et le rythme infernal de la saison commence à se faire sentir.

Le retour des cadres comme clé

Pour Flick, la situation pourrait toutefois s’améliorer avec le retour de ses cadres : « Pedri, Rashford et Gavi pourraient revenir et nous jouerons à un autre niveau. » La présence de ces joueurs est perçue comme indispensable pour remettre le collectif sur les rails et relancer la dynamique.

Un avertissement pour la fin de saison

Cette prise de parole n’est pas anodine. Flick sonne l’alerte et souligne que le FC Barcelone doit se ressaisir rapidement pour ne pas laisser filer la Liga. Le vestiaire, marqué par les défaites et la fatigue, devra se reconcentrer. Au Barça, chaque match compte et Flick sait que la moindre erreur pourrait coûter cher. Le compte à rebours vers la fin de saison s’annonce déjà brûlant.