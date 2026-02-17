FC Nantes : Kantari et ses joueurs humiliés publiquement après le massacre à Monaco

Stupeur et désarroi après la lourde défaite du FC Nantes à Monaco (3-1) lors de la 22e journée de Ligue 1. Dans « L’After Foot », Maxime Chanot et Lionel Charbonnier n’ont pas épargné les Canaris, mettant à nu leurs carences aussi bien individuelles que collectives. Les mots sont durs, mais reflètent un malaise grandissant du côté de la Beaujoire.

Face à des Monégasques dominateurs, la prestation nantaise a viré au cauchemar. Pour Maxime Chanot, l’analyse ne souffre aucune ambiguïté : « Je ne vois pas comment le FC Nantes pourrait se sauver ». Un constat tranchant, qui rejoint le ressenti d’une grande partie des supporters, largement exaspérés par la tournure prise par la saison.

Les consultants pointent un problème de projet de jeu et d’implication, illustrés par des errements à tous les étages. La défaite à Monaco, l’une des plus criantes du moment, ne fait qu’alimenter la colère des fidèles du club jaune et vert.

Chanot : « Awaziem incapable de relancer vers l’avant »

L’ex-défenseur international luxembourgeois ne mâche pas ses mots au moment de s’attarder sur la performance individuelle de Chidozie Awaziem. Sa phrase fait mouche : « Il est incapable de faire une passe vers l’avant. Ça ne veut pas dire que c’est un mauvais joueur. C’est mes mots et je les assume. »

Arrivé l’été dernier, le Nigérian s’impose sur le terrain par son volume de jeu (18 rencontres cette saison), mais son impact technique interroge. Chanot ne critique pas son envie ou sa combattivité, mais sa limite dans la relance devient un handicap dans une équipe privée de repères offensifs. Ce déficit technique, déjà pointé lors de son premier passage au FCN, revient avec insistance dans une période où chaque ballon perdu se paie au prix fort.

Abline en plein doute, avenir incertain

L’autre coup de projecteur concerne Matthis Abline, dont l’état d’esprit intrigue autant que son rendement. « Abline a déjà la tête ailleurs. Maintenant il va penser à lui avant de penser au club. Castro et Kantari l’ont baladé à gauche, à droite, dans l’axe. C’était compliqué pour lui. »

Après un transfert avorté et plusieurs changements de position, le jeune attaquant peine à retrouver la confiance et la lucidité qui avaient fait sa force la saison passée. Ses quelques éclats ne masquent plus une trajectoire enrayée, renforçant les doutes autour de son rôle et de son avenir immédiat chez les Jaune-et-Vert. Son efficacité offensive reste très éloignée des attentes du club en quête d’un cadre devant.

Charbonnier : un projet de jeu remis en cause

Dans la foulée de Chanot, Lionel Charbonnier livre une critique implacable du projet de jeu porté par Ahmed Kantari. « Le pire, ce sont les intentions. Vouloir jouer bloc bas et contrer, mais tous les contres étaient mal exploités. C’était le choix de l’entraîneur alors qu’ils n’ont pas les joueurs pour. »

L’ancien gardien international ne fait pas dans la dentelle : « C’est la pire équipe que j’ai vue. En tout cas à Monaco. Parfois ils ont été moins mauvais, mais là c’était vraiment cataclysmique. »

Difficile d’agir plus froidement sur le moral des troupes et sur la patience des supporters, qui se disent au bord de la crise de nerfs. La comparaison entre les méthodes de Luis Castro et celles de Kantari, avec un effectif quasi identique, ajoute à l’incompréhension générale autour du FC Nantes cette saison.

Quel sursaut possible pour Nantes ?

L’atmosphère en Loire-Atlantique est plus que jamais à la mobilisation, mais aucun miracle n’est attendu sans une prise de conscience collective. Les Canaris ont déjà été capables de sursauts dans leur histoire. Encore faut-il que le vestiaire retrouve unité et confiance, et que le staff parvienne à infléchir une dynamique désormais clairement négative.

Pour l’heure, c’est l’incertitude qui règne : le navire nantais tangue de plus en plus fort. Les semaines à venir diront si le choc médiatique provoqué par les propos de Chanot et Charbonnier pourra servir d’électrochoc aux hommes de Kantari, ou si la dégringolade se poursuivra inexorablement.