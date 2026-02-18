Après que Romain Molina a expliqué qu’Eric Chelle tentait de se placer au FC Nantes, Mohamed Toubache-Ter a méchamment taclé l’actuel sélectionneur du Nigéria.

Grosse information sortie par Romain Molina en fin d’après-midi. Recalé par l’OM, qui lui a préféré Habib Beye, Eric Chelle tenterait de se placer au FC Nantes. Où la direction songe à se séparer d’Ahmed Kantari, nommé en décembre pour remplacer Luis Castro mais dont les résultats catastrophiques ont plongé la Maison Jaune à l’avant-dernière place. Chelle ayant réalisé un gros travail à la tête de la sélection nigériane, son arrivée constituerait le dernier espoir pour les Canaris de sauver leur place dans l’élite.

« Manière très malsaine et insincère »

Mais alors que la presse régionale n’a pas confirmé l’information, Eric Chelle s’est déjà pris un énorme tacle de la part de Mohamed Toubache-Ter. Sur X, l’insider a écrit à propos de l’ancien défenseur : « Car il fait copain-copain avec des jeunes consultants, car il sourit, car il fait gentil… ce type a utilisé les médias (c’est son droit) mais en le faisant de manière très malsaine et insincère !!! ». La personnalité d’Eric Chelle ne fait donc pas l’unanimité. Mais ce sont surtout ses qualités d’entraîneur qui doivent intéresser le FC Nantes et sa direction…

Pour le moment, Ahmed Kantari est toujours l’entraîneur des Canaris. Mais son destin pourrait définitivement basculer dimanche avec la réception du Havre. Une sixième défaite consécutive en Ligue 1 lui serait très certainement fatale…