Actuellement sélectionneur du Nigéria, Eric Chelle vient de changer de représentants, s’engageant avec une société plutôt bien vue au FC Nantes.

Hier, Romain Molina a révélé qu’Eric Chelle avait posé de sacrées conditions pour prolonger son contrat à la tête du Nigéria. En plus d’un salaire très important, il aurait fait une vingtaine de demandes, comme une voiture personnelle et d’autres avantages. Le but : faire en sorte que les Super Eagles n’insistent pas. Le but de l’ancien défenseur serait de rebondir en France. Il a figuré sur la short-list des dirigeants de l’OM pour l’après-De Zerbi. Mais maintenant qu’Habib Beye a été nommé, il aurait, selon Molina, fait acte de candidature au FC Nantes !

Chelle représenté par la même agence que Ziani et Ganago

Et une preuve supplémentaire d’un rapprochement entre lui et les Canaris est tombée aujourd’hui : Chelle a changé de représentants, s’engageant avec l’agence Wilders Sport. Une signature qui a eu lieu à… Marseille. Wilders Sport a un autre entraîneur dans son écurie : Stéphane Ziani ! L’entraîneur de la réserve des Canaris a failli être promu coordinateur sportif cet hiver, quand Luis Castro a été viré pour être remplacé par Ahmed Kantari. Autre Nantais présent chez Wilders Sport, Ignatius Ganago, revenu cet hiver en Loire-Atlantique.

Avec ce changement de représentants, Eric Chelle a sans doute fait un pas supplémentaire vers le FC Nantes. Surtout si les Canaris ne s’imposent pas face au Havre ce dimanche…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)