FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles pour Kantari avant Le Havre 

Si le FC Nantes ne rassure pas à la veille d’accueillir Le Havre à la Beaujoire (17h15), le HAC n’arrive pas très fringant non plus.

Le choc entre le FC Nantes et le Havre, ce dimanche à la Beaujoire (17h15), sera sans doute décisif pour le maintien. À la veille de la réception de la rencontre, les Canaris n’avancent pas avec des certitudes mais son prochain adversaire non plus. Et c’est peut-être là que se cache la première éclaircie pour Ahmed Kantari.

Un HAC séduisant… mais fragile loin de ses bases

Sous la houlette de Didier Digard, le HAC propose un football léché, ambitieux, résolument tourné vers l’attaque. Dans le jeu, les Normands affichent de vraies séquences de qualité depuis le début de la saison 2025-2026.

Problème : à l’extérieur, le costume est beaucoup moins bien taillé. Avec seulement six points glanés loin de leur stade, les Havrais pointent au 17e rang des équipes de Ligue 1 en déplacement. Une fragilité chronique qui pourrait offrir une fenêtre de tir au FC Nantes.

Des absences de poids en défense

Et ce n’est pas tout. Le HAC débarquera à Nantes amoindri. Son capitaine Arouna Sanganté, expulsé dès la 2e minute contre Toulouse, est suspendu pour deux matches. Un coup dur reconnu par Digard lui-même : « C’est compliqué car Arouna est vraiment important pour nous, il réalise une très belle saison. »

Autre incertitude majeure : Stephan Zagadou. Selon Paris Normandie, le jeune défenseur de 17 ans, touché aux ischio-jambiers face au TFC, n’avait toujours pas repris l’entraînement ce vendredi matin. Sa présence reste très compromise. Deux absences potentielles qui affaiblissent sérieusement l’axe défensif normand.

Une éclaircie dans les cages

Seule note positive pour les visiteurs : Mory Diaw, sorti en cours de match contre Toulouse en raison d’un souci à la hanche, a validé tous les tests médicaux. Le portier sénégalais devrait tenir sa place à la Beaujoire.

Mais globalement, le contexte est moins serein qu’il n’y paraît côté havrais. Pour le FC Nantes, englué dans ses doutes, l’occasion est réelle. Entre les difficultés du HAC à l’extérieur et les absences défensives majeures, les Canaris ont une opportunité à saisir. Reste à la transformer.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)