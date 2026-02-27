Après 26 journées, la Beaujoire reste la sixième enceinte la mieux remplie de Ligue 1 cette saison. Mieux que le Stade Rennais.

Le derby Nantes – Rennes se joue aussi en tribunes. Arrivé pour relancer la dynamique après le fiasco Habib Beye, Franck Haise n’a pas seulement une mission sportive avec le Stade Rennais. Il doit aussi reconquérir les cœurs. Car pour l’instant, un chiffre pique sérieusement l’orgueil rennais : le FC Nantes fait mieux en affluence.

La Beaujoire devant le Roazhon Park

Après 26 journées de Ligue 1, la Stade de la Beaujoire affiche une moyenne de 28 293 spectateurs par match, avec un taux de remplissage de 80 %. Résultat : sixième meilleure affluence du championnat. Et devant Rennes. Le Stade Rennais pointe à la septième place avec 27 739 spectateurs de moyenne au Roazhon Park. Un écart mince, mais symboliquement lourd dans une rivalité historique. Seuls l’OM, l’OL, le PSG, le LOSC et le RC Lens font mieux que le FC Nantes cette saison.

Haise attendu au tournant

Haise a parfaitement lancé son mandat avec un succès convaincant à Auxerre (3-0) mais il sait que sa feuille de route dépasse les résultats bruts : il doit réinjecter de l’enthousiasme, recréer un lien fort avec un public frustré. Car voir le FC Nantes, pourtant en lutte pour le maintien, devancer le Stade Rennais dans les tribunes, c’est un premier affront. Il reste cinq rencontres à domicile d’ici la fin de la saison. Cinq occasions pour le SRFC de surfer sur l’effet Haise et de faire grimper ses moyennes. La bataille de l’Ouest ne fait que (re)commencer.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)