L’OM continue d’annoncer des partenariats qui pourraient rapporter gros à l’avenir.

L’OM confirme son engagement concret en faveur du football féminin. Pour la huitième saison consécutive, le club phocéen renouvelle son partenariat avec FDJ UNITED et le Fondaction du Football dans le cadre de l’opération « Buts Pour Elles », un programme qui transforme chaque but marqué en soutien financier direct aux clubs féminins amateurs.

Depuis sa création en 2019, « Buts Pour Elles » repose sur un principe simple et motivant : chaque but inscrit par les équipes féminines et masculines de l’OM est converti en dotation financière. À la fin de la saison, l’ensemble des fonds est reversé aux associations lauréates d’un appel à projets national, opéré par le Fondaction du Football. Ces clubs œuvrent partout en France pour développer la pratique féminine, accompagner la performance sportive, renforcer la féminisation de l’encadrement et des instances dirigeantes.

Une dotation financière sécurisée

Après le succès de la saison passée, l’OM reconduira également la distinction « Coup de Cœur ». Cette récompense met en lumière un projet particulièrement engagé et inspirant. La saison dernière, les jeunes joueuses du SCAF Aix, club « Coup de Cœur » de l’OM, ont ainsi vécu une immersion unique au sein de la section féminine professionnelle : rencontres avec les joueuses et le staff, découverte des installations et échanges autour des exigences du haut niveau.

Pour l’édition 2026, un nouvel appel à projets est lancé. Tous les clubs amateurs de France engagés dans le football féminin pourront candidater sur la plateforme du Fondaction du Football, ouverte du 1ᵉʳ au 31 mars 2026. À l’issue de la saison, un jury composé de représentants de l’OM, du Fondaction du Football et de FDJ UNITED désignera les associations lauréates, qui se partageront l’intégralité de la dotation générée par les buts marqués. À travers « Buts Pour Elles », l’OM réaffirme sa volonté d’agir concrètement pour une pratique du football plus inclusive, structurée et valorisée, soutenant ainsi le développement du football féminin amateur à travers tout le territoire.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France