OM : Beye prépare un coup de théâtre face à l’OL et lance un premier ultimatum

En conférence de presse avant le bouillant Olympico entre l’OM et l’OL, Habib Beye a évoque les dossiers brûlants de l’actualité marseillaise.

C’est un des matchs le plus attendu dans une saison. Ce dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’OM reçoit l’OL dans un Olympico qui s’annonce bouillant. 5 points séparent les deux équipes, et Marseille a bien l’intention de se rapprocher de son rival et du top 3. De plus, il s’agira du grand retour d’Habib Beye au Vélodrome après son passage en tant que joueur entre 2003 et 2007.

Tout comme ses joueurs, il sera très attendu après la défaite contre Brest la semaine dernière. En attendant, le coach marseillais était présent en conférence de presse ce samedi pour évoquer les sujets les plus brûlants. Parmi eux, la question du capitanat.

Balerdi et Højbjerg sans le brassard ?

En l’absence de Balerdi la semaine dernière, c’est Pierre-Emile Højbjerg qui a porté le brassard. Mais Beye a laissé planer le flou sur un éventuel coup de théâtre pour dimanche : « On a une réflexion et on a beaucoup de leaders dans cette équipe. L’idée n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place. Aujourd’hui je mets mon focus sur les trois mois qu’il nous reste avec des objectifs importants pour le club en donnant un maximum de confiance à tous ces joueurs. Le leadership doit être incarné. Surtout dans un club comme le nôtre. Il doit rayonner sur les autres. Il y aura le match demain et vous verrez à ce moment-là. Ce qui est sûr c’est que ce leadership est très important pour moi et Léo est un joueur très, très important l’Olympique de Marseille. Est-ce qu’il aura le brassard s’il est titulaire demain ? Vous verrez demain pour le brassard, c’est important le suspense (sourire). »

Si Beye a déclaré que le stage à Marbella s’était « très bien passé. On était dans un cadre privilégié et on a pu passer beaucoup de temps ensemble », il a aussi été évasif sur ses choix tactiques, entre le schéma à 3 ou à 4, précisant que « cette semaine nous a offert une multitude de choix ».

Enfin, il s’est montré très optimiste pour ce choc face à l’OL, avec un petit ultimatum au classement : « Je suis très optimiste. On veut gagner ce match pour revenir à deux points de Lyon. Il reste 11 matchs, 33 points, le championnat est très long. Un autre résultat ne remettrait pas tout en question. Cette équipe sait ce qu’elle peut faire. C’est un match exceptionnel à jouer au Vélodrome. C’est un vrai challenge aussi pour eux. Il n’y a pas de peur. Il y a de la joie. On doit montrer un aspect conquérant dès la première seconde. »