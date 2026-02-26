OM : quel titulaire Habib Beye doit-il sortir du onze contre l’OL ?

Quel joueur marseillais Habib Beye doit-il sortir du onze contre l’OL ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat.

Pierre-Emile Höjbjerg

« Il est peut-être temps pour Habib Beye de trancher fort : Pierre-Emile Hojbjerg ne doit plus être intouchable dans le onze de l’OM. Depuis des semaines, voire des mois, le Danois ralentit considérablement le jeu, manque d’impact dans les duels et semble à court de souffle ces dernières semaines. Plus inquiétant encore, il ne dégage plus cette autorité naturelle que l’on attend d’un joueur à poigne, surtout lorsqu’il porte le brassard de capitaine.

Son influence s’est diluée au fil de la saison, notamment depuis les rumeurs avec la Juventus Turin au mercato hivernal. Avec sa suspension à venir en quart de finale de Coupe de France contre Toulouse FC mercredi prochain, le timing est idéal pour que Beye installe dès maintenant Arthur Vermeeren aux côtés de Quentin Timber. Ce duo plus mobile et dynamique permettrait de préparer sereinement l’échéance à venir tout en redonnant du rythme à un milieu marseillais en perte de vitesse. »

Bastien AUBERT

Soit Pavard ou Balerdi

« Personnellement, si je devais répondre clairement, je dirais que soit Pavard, soit Balerdi devrait être laissé sur le banc pour ce match contre l’OL. Ce sont deux profils qui, malgré leur statut, n’ont pas toujours apporté la régularité ou l’impact défensif que l’on attend surtout dans un duel aussi intense. Dans un Olympico comme celui‑ci, où la cohésion et l’intensité sont essentielles, un changement à ce poste pourrait réveiller l’arrière‑garde, donner plus de densité ou même apporter un effet de surprise.

On ne peut pas dire que les deux joueurs aient donné une énorme satisfaction cette saison, et l’un des deux pourrait être laissé de côté dans le onze de départ pour tenter d’injecter un peu de fraîcheur et de détermination supplémentaire dans l’équipe. Peut-être pour faire rentrer Medina dans le onze aux côtés d’Aguerd ? Honnêtement, je ne vois pas forcément Beye mettre à la fois Balerdi et Pavard sur le banc, mais ça serait une manière de secouer un peu l’équilibre actuel sans complètement reconstruire l’équipe, mais en envoyant un message fort avant un choc de ce calibre. Si je devais choisir un titulaire entre les deux, je dirais quand même Balerdi. Il est capitaine, il a un statut particulier au sein du groupe. Le pari Pavard ne prend vraiment pas, et son avenir s’écrit déjà loin de Marseille alors que la saison se termine dans quelques mois ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France