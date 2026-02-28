FC Nantes : les Canaris déjà enterrés par leurs supporters avant d’affronter le LOSC

Avant le match du FC Nantes face au LOSC, les supporters ont partagé leur grande inquiétude.

17e et relégable en Ligue 1, le FC Nantes veut enchaîner après sa victoire face au Havre à la Beaujoire la semaine dernière (2-0). Mais ça ne sera pas simple du tout, étant donné que les hommes d’Ahmed Kantari se déplacent sur la pelouse du LOSC, un très gros morceau. Sans trop se projeter, les Canaris ont l’opportunité, en cas de victoire et de faux pas d’Auxerre, de passer barragiste et ainsi se rapprocher des places pour le maintien direct.

Les supporters n’y croient pas du tout

Mais, chez les supporters, cette éventualité paraît déjà bien trop inatteignable. En effet, via un sondage réalisé sur notre compte X, 78,2 % de fans nantais pensent le FC Nantes n’arrivera pas à enchaîner une deuxième victoire de suite à Lille. A contrario, ils sont seulement 21,8 % à penser que leur équipe réussira à créer l’exploit à Pierre-Mauroy.

On ne peut pas trop en vouloir aux plus pessimistes, étant donné que Nantes n’a jamais enchaîné deux victoires de suite en Ligue 1 cette saison. C’est arrivé tout de même entre décembre et janvier dernier, avec le succès face à Concarneau en Coupe de France, puis celui à Marseille en Ligue 1. Ce dimanche à Lille, le FC Nantes peut donc réaliser une belle prouesse cette saison.