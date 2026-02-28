OM : Beye s’est pris une balle perdue par un des ses joueurs en plein direct

En conférence de presse avant le match entre l’OM et l’OL, Quinten Timber a commis une petite maladresse qui concerne directement Habib Beye, et cela n’a pas échappé aux supporters.

Ce dimanche, l’OM reçoit l’OL pour un choc bouillant au stade Vélodrome. L’occasion pour plusieurs joueurs de connaître un Olympico pour la première fois de leur carrière. C’est notamment le cas de Quinten Timber, arrivé cet hiver contre 4,5 millions d’euros. Une véritable affaire pour l’OM, qui a fait du Néerlandais son titulaire au milieu de terrain en compagnie d’Højbjerg.

Lors de la conférence de presse diffusée en direct comme d’habitude ce samedi, Timber a été interrogé sur ses débuts à Marseille, et sa réponse est assez amusante : « Ça fait déjà un mois et ça m’a semblé plus long parce que beaucoup de choses se sont passées. J’ai joué des matchs importants. Je suis heureux d’être dans ce club. On aurait pu faire mieux sur certains résultats, mais on travaille dur pour trouver plus de cohésion ». Il est vrai qu’à l’OM, tout semble décuplé, et ce n’est pas Roberto De Zerbi qui dira le contraire.

Habib Beye, pas un bon coach pour Timber ?

L’ancien coach marseillais avait l’habitude de dire cela, et Timber a justement été interrogé sur l’impact qu’a eu le changement de coach avec l’arrivée d’Habib Beye au sein du groupe. « Il s’est passé beaucoup de choses en un mois. Avec les résultats et le changement d’entraîneur, ce n’est pas facile. Mais ça fait partie du football, surtout dans les grands clubs comme Marseille. Il faut aller de l’avant. On avait un bon entraîneur avant et maintenant on est concentrés sur le prochain match. J’ai confiance en l’équipe et je suis sûr qu’on fera de bonnes choses ».

« On avait un bon entraîneur avant », c’est cette phrase qui a précisément retenu l’attention des supporters, qui ont considéré cette déclaration comme une petite balle perdue à Habib Beye. Sur X, les réactions ont été unanimes :

« On avait un bon coach AVANT. La balle perdue pour Beye », « Avant on avait un grand coach et maintenant tu as quoi comme coach mon ami?? Tu sous entend quoi sur cette declaration occupe toi de tes matchs c mieux ainsi », « on avait un bon coach avant » la balle perdue pour beye ? 👀 », « la balle téléguidé pour habib ptdrrrrrr ».

Une petite maladresse de Timber sans doute, alors que d’autres se sont estomaqués par rapport à la notion de « grand club » avancée par le milieu concernant l’OM. Néanmoins, l’essentiel reste ailleurs pour les supporters et leur club, qui devra s’imposer contre l’OL pour rester au contact du podium.