OM : Benatia officialise son départ, la nouvelle priorité de McCourt déjà identifiée

C’est désormais officiel. Medhi Benatia quittera bel et bien l’OM à l’issue de la saison. Après plusieurs jours de rumeurs et une séquence particulièrement tendue en interne, le directeur du football marseillais a confirmé son départ tout en acceptant de poursuivre sa mission jusqu’au mois de juin.

La décision n’est pas le fruit d’un coup de tête. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, l’ancien défenseur international marocain a tenu à clarifier sa position et les raisons qui l’ont poussé à envisager un départ.

« Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait. » Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus J'en profite

Des propos forts qui traduisent un attachement sincère à l’institution phocéenne, mais aussi une réflexion engagée depuis plusieurs semaines dans un contexte sportif et institutionnel délicat.

Une démission d’abord refusée

Selon plusieurs informations, Benatia aurait présenté sa démission après une période de turbulences marquée par des résultats décevants et une instabilité interne. La direction marseillaise aurait cependant refusé son départ immédiat, estimant sa présence indispensable pour assurer la continuité du projet sportif.

Finalement, un compromis a été trouvé avec le propriétaire américain Frank McCourt. Benatia restera en poste jusqu’à la fin de la saison afin d’éviter un nouveau séisme en pleine compétition.

« J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir. »

Une déclaration qui vise clairement à couper court aux spéculations sur d’éventuelles luttes internes au sommet du club.

Une réorganisation en profondeur

Le départ programmé de Benatia s’inscrit dans une phase de restructuration plus large à l’OM. Ces dernières semaines, la gouvernance du club a été fortement questionnée, et la position du président Pablo Longoria s’est retrouvée fragilisée. L’Espagnol vient justement d’être remplacé par Alban Juster, présent au club depuis 2017.

Dans ce climat tendu, la direction marseillaise prépare déjà l’avenir. La nouvelle priorité de McCourt et du club est déjà identifiée avec la recherche d’un nouveau responsable sportif engagée afin d’anticiper le mercato estival et de redéfinir les contours du projet olympien, comme l’évoque le JDD.

Une fin de saison sous pression

D’ici là, Benatia devra mener à bien les derniers mois de compétition. L’objectif est clair : stabiliser l’environnement sportif et permettre à l’équipe de terminer la saison dans les meilleures conditions possibles.

Son départ marquera la fin d’un cycle court mais intense à Marseille. Reste désormais à savoir quelle orientation prendra l’OM à l’intersaison et quel profil sera choisi pour succéder à celui qui aura tenté d’apporter rigueur et ambition à la direction sportive du club.

Une chose est sûre : l’été s’annonce agité sur la Canebière.