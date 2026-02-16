OM : Pourquoi Medhi Benatia claque la porte !

Coup de tonnerre sur la Canebière : Medhi Benatia a officiellement quitté ses fonctions de directeur du football à l’OM, provoquant une onde de choc dans un club déjà en pleine crise. Derrière les mots pesés de l’ancien défenseur, les vraies raisons de cette démission plongent Marseille au cœur d’un séisme institutionnel, où pressions internes, compromissions financières et luttes d’influence ont eu raison d’un projet commun.

Un climat devenu invivable à l’OM

« Rupture psychologique », « insatisfaction croissante » : voilà comment Benatia justifie son départ. Mais ces mots cachent une réalité bien plus lourde à l’OM, où la tension est montée d’un cran après la série de revers subie face à Bruges ou Paris. Pour lui, rester aurait fait de sa présence un frein, voire une entrave au projet marseillais.

Le contexte sportif est pesant, avec une atmosphère de défiance permanente et une pression décuplée après le départ soudain de Roberto De Zerbi plus tôt dans la semaine. À l’intérieur du club, la lassitude gagne le vestiaire et les bureaux. L’ex-international n’a plus eu la force ni l’envie de porter seul une équipe à bout de souffle.

Des promesses financières restées lettre morte

En arrivant en novembre 2023, Benatia s’était engagé sur la base d’un pacte clair : après avoir enduré une saison de restrictions budgétaires, l’actionnaire devait ouvrir les vannes pour bâtir une équipe à la hauteur des ambitions marseillaises. La réalité lui a vite ramené les pieds sur terre.

Les moyens promis ne sont jamais venus. Pour chaque arrivée, Benatia a dû bricoler, multipliant les montages financiers, jouant sur les prêts, sans jamais réussir à construire dans la durée. Cette gestion à vue l’a usé. Il laisse derrière lui une cellule sportive sans munitions, condamnée aux acrobaties pour chaque recrutement.

Difficile, dans ce contexte, de ne pas voir une illusion de projet abandonnée, surtout face à la grogne croissante autour du club et la fragilité de l’effectif. Les rumeurs sur une transition à l’étranger se font entendre, à l’image du récent potentiel transfert de Medhi Benatia vers la Serie A après sa démission.

Des tensions internes au sommet du club

Ce n’est plus un secret : la collaboration jadis prometteuse entre Benatia et Pablo Longoria s’est dégradée au fil des mois. Après avoir joué le rôle d’homme fort à l’arrivée du président, Benatia a vu son influenc grandir, une évolution qui n’a pas été du goût de Longoria.

La gestion des crises, du départ chaotique de De Zerbi aux banderoles hostiles contre le président a creusé l’écart entre les deux hommes. La défiance s’est installée, chaque camp campant sur ses positions, jusqu’à tendre l’atmosphère au sein même du directoire marseillais. Aujourd’hui, Benatia quitte un club qu’il ne reconnaît plus, où l’unité s’est transformée en isolement.

Cette dégradation n’est pas sans rappeler certains épisodes récents, dont le conflit entre Mason Greenwood et Medhi Benatia à l’OM, qui témoignent tous de la fracture grandissante au sommet de l’institution.

Un OM à la dérive : quelles conséquences après le séisme Benatia ?

En moins d’une semaine, l’OM a perdu deux figures majeures de son organigramme. Longoria se retrouve désormais seul en première ligne, cerné par la colère des supporters et l’urgence de sauver la saison. L’incertitude gagne du terrain, dans une fin d’exercice qui s’annonce houleuse.

Pour Benatia, partir, c’était éviter de devenir un problème de plus dans un club au bord de la rupture. Mais pour Marseille, c’est une spirale de doutes et d’instabilité qui s’installe. Et derrière cette crise, c’est tout l’équilibre de la maison olympienne qui vacille.

La fronde gronde, la confiance est rompue. Il faudra bien plus qu’un communiqué pour recoller les morceaux, alors que le flou entoure déjà le sort d’autres cadres et que les rumeurs sur le départ simultané de Benatia et De Zerbi se confirment. La route jusqu’en fin de saison promet d’être longue.