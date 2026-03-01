À LA UNE DU 1 MAR 2026
ASSE : Stassin a explosé à Pau, Montanier balance tout sur sa renaissance

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 12:00
L’ASSE poursuit sa série positive en Ligue 2, et l’ambiance autour de l’équipe est marquée par un mélange d’optimisme mesuré et de reconnaissance pour l’effort collectif. Après une victoire convaincante sur la pelouse du Pau FC (0‑3), deux voix ont retenu l’attention : celle de Philippe Montanier, entraîneur des Verts, et celle de Lucas Stassin, l’attaquant belge auteur d’un doublé marquant après une disette de plusieurs mois.

Montanier : “Il fait tout bien ! C’est sa part du mérite”

En conférence de presse, dans des propos rapportés par EVECT, Montanier a tenu à souligner l’investissement de Stassin, au‑delà des seuls chiffres. Après un long passage à vide devant le but — Stassin n’avait plus marqué depuis le 23 septembre — il a retrouvé la réussite à Pau.

« Ce n’est pas un soulagement, pour Lucas, c’est sa part du mérite. Il a encore fait un gros match comme contre Laval et Guingamp dernièrement. Il est dans la même logique, sauf que là il a enfin pu bénéficier de supers ballons. Il aurait même pu signer un hat trick sans un super arrêt du gardien. Je lui ai dit que c’était sa part du mérite, il faisait de très bons matchs ces derniers temps en obtenant un pénalty contre Guingamp, en signant une passe décisive face à Laval mais un buteur a besoin de marquer. Il est récompensé à juste titre de tous les efforts qu’il fait, il est vraiment très bon dans le pressing, dans les appels, dans les combinaisons, il fait tout bien ! Donc c’est sa part du mérite ».

Stassin : “Ne pas oublier où nous étions il y a un mois…”

De son côté, Lucas Stassin a partagé son ressenti après son doublé qui a fait basculer la rencontre face à Pau :

« Il y a beaucoup de joie avec les trois points et quatre victoires de suite. Pour moi, il y a un sentiment de délivrance, tout le monde attendait ce but mais tant qu’on gagnait et que collectivement j’étais dans le rythme de l’équipe, j’étais content. Ce soir j’ai marqué mais le plus important c’est qu’on prenne les trois points ».

Son message traduit une maturité certaine : même après une performance personnelle forte, Stassin met le collectif et la progression de l’équipe au centre de ses préoccupations.

Un contexte positif mais exigeant

La victoire à Pau, combinée à d’autres succès récents, conforte l’ASSE dans sa saison. Saint‑Étienne enchaîne les bons résultats et reste bien placé dans la course à la montée en Ligue 1, avec une place de leader provisoire.

