OM : Habib Beye a tranché pour l’identité de son capitaine !

À quelques heures de l’Olympico entre l’OM et l’OL, Habib Beye a tranché pour l’identité de son capitaine.

Pour le choc de ce dimanche contre l’OL, l’Olympique de Marseille connaîtra un changement important dans son dispositif : Leonardo Balerdi ne sera pas capitaine, selon La Provence. La décision a été prise par Habib Beye, qui souhaite mettre en avant un leadership plus collectif au sein de l’équipe.

En conférence de presse samedi, Beye avait volontairement entretenu le suspense sur l’identité du capitaine pour l’Olympico : « On a eu une réflexion, mais on a beaucoup de leaders dans cette équipe. Le leadership doit être incarné dans ce club et doit rayonner sur les autres. Vous verrez lors du match. Ce leadership est important pour moi, Leo est un joueur important dans cette équipe. »

Hojbjerg capitaine ?

Pour son retour à la titularisation après une blessure à l’oreille, l’Argentin pourra ainsi se concentrer sur son jeu sans la pression supplémentaire du brassard. Pierre-Emile Hojbjerg, qui avait déjà porté le rôle de capitaine lors du premier match de Beye à Brest en l’absence de Balerdi, pourrait une nouvelle fois endosser cette responsabilité. Nayef Aguerd peut également postuler.

Cette décision, loin d’être personnelle, reflète la volonté du nouvel entraîneur de privilégier l’équilibre et la sérénité dans le groupe, tout en valorisant différents leaders au sein de l’équipe.