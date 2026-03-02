Auteur d’un doublé hier contre l’OL (3-2), Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le plus vieux buteur de l’OM depuis Larbi Ben Barek en 1955. Habib Beye a dit tout le bien qu’il pense de lui.

Un premier but à la 81e minute pour relancer totalement la rencontre, un second dans le temps additionnel pour faire exploser le Vélodrome : Pierre-Emerick Aubameyang a été le héros absolu de la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2).

Alors que l’OM semblait se diriger vers une nouvelle désillusion, le Gabonais a rappelé pourquoi son expérience et son sens du but restent si précieux. Deux réalisations de pur renard des surfaces, inscrites dans les moments les plus cruciaux, qui ont renversé un Olympico déjà riche en émotions.

Un doublé historique

Au-delà de l’importance comptable — trois points précieux dans la course aux places européennes — ce doublé permet à Aubameyang d’entrer un peu plus dans l’histoire du club phocéen.

Comme l’a relevé le compte Stats du Foot, l’attaquant marseillais est devenu le deuxième buteur le plus âgé de l’histoire de l’OM, derrière l’icône Larbi Ben Barek. Le 10 avril 1955, face à Toulouse (4-0), le légendaire Franco-Marocain avait marqué sur penalty à l’âge de 37 ans et 9 mois.

Aubameyang, lui, affiche 36 ans et 8 mois. Autrement dit, il n’est qu’à une poignée de mois d’un record mythique. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il pourrait même dépasser Ben Barek s’il continue sur ce rythme la saison prochaine.

L’éloge de Habib Beye

Au coup de sifflet final, Habib Beye n’a pas caché son admiration pour son avant-centre :

« Aubam’, c’est incroyable, surtout l’amour qu’il a pour le jeu, la présence qu’il a devant le but. Les efforts, il ne les compte pas. Ce soir, on avait Amine Gouiri qui était un peu juste. Aubam’ est resté 95 minutes, il a donné, il a pressé, il a défendu. Il faut aussi parler de ce public exceptionnel, qui vous donne un supplément d’âme. Je suis très content pour Aubam’, il mérite ».

Au-delà des buts, c’est l’investissement total du vétéran qui impressionne. Pressing, replis défensifs, disponibilité constante : Aubameyang ne s’est pas contenté d’attendre le ballon dans la surface. Il a incarné l’état d’esprit conquérant que Beye veut insuffler à son équipe.

L’expérience au service du collectif

Dans un match aussi tendu qu’un Olympico, l’expérience fait souvent la différence. Là où certains auraient pu douter après le deuxième but lyonnais, Aubameyang est resté lucide, opportuniste, clinique.

À 36 ans passés, il prouve qu’il n’est pas seulement un nom prestigieux sur une feuille de match, mais bien un leader capable de porter l’OM dans les moments clés. Et si cette fin de saison marquait le début d’un nouveau chapitre dans la légende marseillaise ?

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France