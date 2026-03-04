Malgré la défaite à Lille (0-1), l’entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, a estimé que la défense à trois était le meilleur système pour son équipe. Nos journalistes débattent du bienfondé de sa décision.

Le maintien passe par une bonne défense, alors…

Je peux comprendre que les amoureux du FC Nantes, notamment les plus de quarante ans, soient épouvantés parce qu’ils voient depuis plusieurs matches. Mais il faut bien comprendre que le jeu à la nantaise est mort et enterré. Il ne pourra revenir que le jour où Waldemar Kita sera parti, le jour où quelqu’un comprenant vraiment ce qu’est l’ADN de ce club prendra les commandes. En effet, il s’agit simplement de se sauver et, pour cela, il faut bien défendre. Contre Le Havre (2-0), l’arrière-garde canarie a tenu bon. A Lille (0-1), elle a failli récidiver mais un relâchement coupable en fin de partie lui a coûté les trois points.

Je pense néanmoins que, vu la configuration de l’effectif, il faut conserver ce schéma à trois centraux. Notamment parce qu’il serait dommage de ne pas profiter des qualités de pistons de Machado et Centonze. Mais également parce que, de toute façon, cette équipe n’a pas les moyens de jouer l’attaque. Et enfin parce que le maintien se joue toujours au niveau des défenses, pas des attaques. Alors, au moins jusqu’en juin, laissons Kantari persévérer avec cette défense à trois.

Raphaël NOUET

Abline et Cabella sur le banc à Lille, c’était aberrant !

Je ne partage pas l’avis de Raphaël. En mettant le bus à Lille, Kantari ne pouvait guère espérer qu’un 0-0 et le FC Nantes a trop de retard désormais, à dix journées de la fin du championnat, pour se contenter d’aller prendre un point par ci par là. Pour espérer se maintenir, il va falloir gagner des matchs, et pas qu’à la Beaujoire. Or, à Lille, avec seulement deux joueurs offensifs dans son 11 de départ, je ne pense pas que Kantari ait fait un choix judicieux.

On ne s’en remet pas à Ganago et El Arabi quand on a Abline et Cabella à sa disposition. Laisser ces deux joueurs sur le banc, je n’ai pas compris. Défendre à quatre ou à cinq, honnêtement, je n’ai pas vraiment d’avis. C’est une question d’animation. Mais il me semble que le FCN aurait plus de chances de se maintenir en s’appuyant dès le coup d’envoi sur ses meilleurs joueurs. Cela me semble relever de la logique…

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)