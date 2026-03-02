Auteur d’un doublé décisif face à l’OL (3-2) dimanche soir, l’attaquant de l’OM Pierre-Emerick Aubameyang espère que ses partenaires redescendront de leur nuage d’ici mercredi et le match contre Toulouse.

Héros de l’Olympico remporté par l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2), Pierre-Emerick Aubameyang affichait un large sourire après le coup de sifflet final. Même si le trophée d’homme du match est revenu à Igor Paixão, auteur d’un but, d’une passe décisive et d’une avant-dernière passe, le doublé du Gabonais dans le dernier quart d’heure restera l’image forte de la soirée.

Au micro de RMC, face à Samuel Umtiti et Daniel Riolo, l’attaquant marseillais s’est longuement confié sur l’état d’esprit du vestiaire avant cette rencontre décisive.

“On n’est pas morts”

Après plusieurs contre-performances, le doute aurait pu s’installer. Mais Aubameyang assure avoir tenu un discours mobilisateur avant le coup d’envoi :

« Avant le match, je disais aux gars : ‘On est 4es, on n’est pas morts, on est encore en Coupe de France, il faut y croire’. Il faudra mettre les ingrédients comme on l’a fait ce soir, il faut le faire à chaque match, retrouver cette régularité. Dans ce championnat, dès que tu fais une série de victoires, ça te propulse. Il va falloir aller le chercher. Il ne faut pas rester dans l’euphorie. On a fêté dans le vestiaire, maintenant place à la récupération et mercredi, le prochain objectif est de passer en demi-finale. »

Un discours lucide, tourné vers la constance plutôt que vers l’euphorie d’un soir. Car à Marseille, l’ascenseur émotionnel est permanent.

Le déclic attendu ?

L’OM vise une qualification directe pour la UEFA Champions League et entend jouer tous les coups à fond. Pour Aubameyang, cette victoire doit servir de point d’appui :

« J’espère que ce sera le déclic pour cette fin de saison. Il reste encore 30 points à prendre, à nous de trouver cette régularité en mettant tout ce qu’on a mis ce soir. On a pu voir que même si on était menés, on a su aller la chercher, on en est capable. Parfois c’est assez compliqué d’expliquer ces deux faces mais j’espère de tout cœur que tout le monde a compris ce qu’il fallait faire pour aller dans ce sens-là ».

Le message est clair : le potentiel est là, reste à l’exprimer chaque semaine.

L’intensité selon Beye

Interrogé par Daniel Riolo sur l’exigence physique instaurée par Habib Beye depuis son arrivée, Aubameyang a reconnu que l’intensité demandée correspond aux standards actuels… même si elle met les organismes à rude épreuve.

« L’intensité, c’est le football d’aujourd’hui, il faut savoir s’adapter. Personnellement je me sens encore bien. C’est vrai que sur la fin de match, je ne vous cache pas que j’avais un peu de crampes (rires). Mais c’est plaisant. J’adore faire les efforts, d’autant plus quand tu as un stade qui se lève quand tu envoies un tacle parce que tu as fait un retour défensif. Tu le fais avec plaisir même si évidemment ce n’est pas simple. Je suis revenu ici pour kiffer, je sais que ça passe par le fait de faire des efforts. »

À 36 ans, l’ancien capitaine d’Arsenal prouve qu’il n’est pas seulement un finisseur clinique, mais aussi un leader prêt à montrer l’exemple dans l’effort.

Entre discours rassembleur, lucidité sur les objectifs et investissement total sur le terrain, Aubameyang incarne plus que jamais le visage conquérant d’un OM qui veut transformer un exploit en véritable tournant de saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France