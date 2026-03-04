À LA UNE DU 4 MAR 2026
RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant l’OL !

Par Laurent Hess - 4 Mar 2026, 18:00
Le quart de finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais s’annonce électrique. La rencontre, prévue demain soir à Bollaert, intervient dans un contexte particulier pour les deux équipes.

Si Lens devra composer avec plusieurs absences importantes, la situation est également compliquée du côté lyonnais. Une série de forfaits qui pourrait bien donner un léger avantage aux Sang et Or.

Le RC Lens touché mais toujours ambitieux

Avant ce rendez-vous important, l’entraîneur lensois Pierre Sage doit composer avec un effectif réduit.

Plusieurs joueurs sont d’ores et déjà forfaits :

  • Jonathan Gradit
  • Régis Gurtner
  • Kyllian Antonio
  • Samson Baidoo
  • Ruben Aguilar
  • Allan Saint-Maximin

Ces absences fragilisent particulièrement la défense lensoise, obligeant le staff à revoir ses plans pour ce quart de finale sous haute tension.

L’OL aussi touché par les blessures

Mais l’OL n’arrive pas non plus avec toutes ses forces. L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca devra également faire sans plusieurs joueurs importants.

Lors de son point presse, il a confirmé plusieurs forfaits :

  • Ruben Kluivert
  • Afonso Moreira
  • Pavel Šulc
  • Malick Fofana
  • Ernest Nuamah

Kluivert souffre notamment d’une douleur aux ischio-jambiers, et le staff lyonnais préfère éviter toute prise de risque.

Une seule bonne nouvelle pour l’OL

Tout n’est toutefois pas négatif pour Lyon. Le milieu Orel Mangala fera son retour dans le groupe pour cette rencontre.

Une option supplémentaire pour Paulo Fonseca, même si l’effectif reste amoindri.

Un quart de finale très ouvert

Ce duel entre Lens et Lyon promet donc une confrontation très indécise. Les deux équipes arrivent diminuées mais restent ambitieuses dans cette Coupe de France.

Pour Lens, évoluer à Bollaert dans une ambiance surchauffée pourrait faire la différence.

Et face à un OL lui aussi touché par les blessures, les Sang et Or pourraient bien avoir une belle carte à jouer pour rejoindre les demi-finales.

